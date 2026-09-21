Nomad Yachting: Αποκτά τη Vernicos και δημιουργεί νέο ισχυρό σχήμα στην ελληνική αγορά yachting πλέον

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Μια από τις ιστορικότερες εταιρείες του ελληνικού yachting αλλάζει χέρια, καθώς η Nomad Yachting προχώρησε σε αρχική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Vernicos Yachts, σε μια συναλλαγή που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού.

Η Vernicos διαθέτει παρουσία άνω των 50 ετών στις ναυλώσεις και τις πωλήσεις σκαφών και έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη του οργανωμένου yachting στην Ελλάδα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται αντιπροσωπείες διεθνών κατασκευαστών, μεταξύ των οποίων οι Beneteau και Lagoon. Το τίμημα της συμφωνίας δεν έχει ανακοινωθεί.

Στην άλλη πλευρά του deal βρίσκεται η Nomad Yachting, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και έχει αναπτύξει δικό της στόλο. Βασικοί μέτοχοι είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου της Vamare Investments Group.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο σχεδιασμός προβλέπει ενίσχυση των δραστηριοτήτων charter, διεύρυνση του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου αποκλειστικών αντιπροσωπειών. Επικεφαλής του νέου επιχειρηματικού σχήματος αναμένεται να τεθεί ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, μέτοχος της Nomad με πολυετή εμπειρία στον θαλάσσιο τουρισμό.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το premium yachting κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Ταυτόχρονα, η αγορά περνά σταδιακά από μικρότερα οικογενειακά σχήματα σε μεγαλύτερες και περισσότερο οργανωμένες επιχειρηματικές δομές.

Για τη Nomad, η Vernicos προσφέρει κάτι που δύσκολα δημιουργείται από το μηδέν: ιστορικό brand, πελατολόγιο, τεχνογνωσία και ισχυρές διεθνείς αντιπροσωπείες. Για τη Vernicos, αντίστοιχα, ανοίγει μια νέα ιδιοκτησιακή περίοδος μετά από περισσότερο από μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική αγορά.

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