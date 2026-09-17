Η Τέρνα Ενεργειακή γίνεται το στρατηγικό κέντρο της Masdar για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη

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Σε κεντρικό επιχειρησιακό βραχίονα της Masdar για την Ανατολική Ευρώπη εξελίσσεται η Τέρνα Ενεργειακή, καθώς ο όμιλος του Άμπου Ντάμπι συγκεντρώνει πλέον στην ελληνική εταιρεία την ευθύνη για το σύνολο των εν λειτουργία έργων του στην περιοχή.

Η διαδικασία μεταφοράς του χαρτοφυλακίου πραγματοποιήθηκε σταδιακά τους τελευταίους μήνες και αλλάζει ουσιαστικά τον ρόλο της Τέρνα Ενεργειακή μετά την εξαγορά της από τη Masdar. Η ελληνική εταιρεία δεν αποτελεί πλέον μόνο μία μεγάλη επένδυση του ομίλου στην Ελλάδα, αλλά αποκτά περιφερειακό ρόλο στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των δραστηριοτήτων του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Masdar για τη δημιουργία ισχυρότερης παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η απόκτηση της Τέρνα Ενεργειακή αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο και έδωσε στον όμιλο του Άμπου Ντάμπι μια έτοιμη πλατφόρμα ανάπτυξης, με σημαντική τεχνογνωσία και παρουσία σε περισσότερες αγορές.

Το νέο μοντέλο σημαίνει ότι έργα της Masdar, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, περνούν κάτω από την επιχειρησιακή «ομπρέλα» της Τέρνα Ενεργειακή. Έτσι, η Αθήνα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στον ευρωπαϊκό χάρτη του αραβικού ενεργειακού ομίλου.

Παράλληλα, η Τέρνα Ενεργειακή συνεχίζει την ανάπτυξη του δικού της χαρτοφυλακίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εγκατεστημένης ισχύος, με έμφαση σε αιολικά και φωτοβολταϊκά, αλλά και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό εξακολουθεί να κατέχει η αντλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επιλογή της Masdar να συγκεντρώσει στην Τέρνα Ενεργειακή τις συγκεκριμένες δραστηριότητες δείχνει, πάντως, και την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας: η ελληνική εταιρεία προορίζεται να λειτουργήσει ως βάση για την περαιτέρω διείσδυση του ομίλου σε μια περιοχή όπου οι επενδύσεις στις ΑΠΕ αναμένεται να παραμείνουν υψηλές τα επόμενα χρόνια.

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