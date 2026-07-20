Η ΕΤΕπ και η CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα

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Στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ με την CrediaBank, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία των δύο οργανισμών.

Η CrediaBank είναι η πρώτη μη συστημική τράπεζα στην Ευρώπη και η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, και με τη συνεισφορά της και την προβλεπόμενη μόχλευση, η πρωτοβουλία αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά έως και 200 εκατ. ευρώ προς όφελος των τελικών δικαιούχων.

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω της CrediaBank σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (midcaps) σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν επενδύσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητάς τους. Παράλληλα, θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών ενός στρατηγικού τομέα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να αναπτυχθούν και να επενδύσουν. Η ιδιαιτερότητα του κλάδου, καθώς και το γεγονός ότι πολλές τεχνολογίες έχουν τόσο πολιτικές όσο και αμυντικές εφαρμογές (dual-use), περιορίζουν συχνά την πρόσβασή τους σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες και προοπτικές του τομέα.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα βοηθήσει στην κάλυψη αυτού του χρηματοδοτικού κενού, προσφέροντας στις επιλέξιμες επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα, αναμένεται επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να διευκολύνει πρόσθετες επενδύσεις και να ενισχύσει την ανάπτυξη ενός τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Chief Corporate Banking Officer CrediaBank – Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ – Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank – Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager, Banking Sector, Greece & Cyprus Financial Institutions Department της ΕΤΕπ – Μιχάλης Ορφανάκος, Senior Director Corporate Banking Middle Office CrediaBank – Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας της ΕΤΕπ

Επέκταση του προγράμματος της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα στην Ελλάδα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μέσω του ειδικού προγράμματος για την Ασφάλεια και την Άμυνα, η ΕΤΕπ στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, η CrediaBank εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Παράλληλα, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που διαθέτει περισσότερους από έναν τραπεζικούς εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα ασφάλειας και άμυνας.

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη στήριξη προς έναν στρατηγικής σημασίας κλάδο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού.

Διεύρυνση της συνεργασίας

Η συμφωνία ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της CrediaBank στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), προσφέροντας στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για την απόκτηση εξοπλισμού και άλλων παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, μέρος της χρηματοδότησης θα μπορεί να κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Jobs for Youth». Με τον τρόπο αυτό, η συμφωνία συμβάλλει όχι μόνο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, αλλά και στη στήριξη της απασχόλησης των νέων, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής και τεχνολογικής βάσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταξη της CrediaBank στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα που συμμετέχει με περισσότερους από έναν χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό αποτυπώνει τόσο τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος όσο και την εμπιστοσύνη της ΕΤΕπ στις προοπτικές του. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τα μέσα για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.»

Η CEOτης CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συμφωνία-ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μας να στηρίζουμε επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της ασφάλειας και της άμυνας, συμβάλλουμε στην απελευθέρωση επενδύσεων στην καινοτομία, στις προηγμένες τεχνολογίες και στην παραγωγική ανάπτυξη. Ως αξιόπιστος χρηματοπιστωτικός εταίρος ανάπτυξης, η CrediaBank παραμένει προσηλωμένη στη διοχέτευση κεφαλαίων εκεί όπου δημιουργούν διαχρονική αξία για τις επιχειρήσεις, την πραγματική οικονομία και την κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

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