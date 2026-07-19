Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

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Τον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα, στο ΟΑΚΑ.
Οπως και στους προηγούμενους γύρους, ο πρωθυπουργός πήγε να στηρίξει την Σάκκαρη στον τελικό που ωστόσο έχασε τελικά από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.
Στο μποξ της Ελληνίδας τενίστριας, κάθονταν -όπως και σε όλο το τουρνουά- ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
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