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19.07.2026 22:03

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

19.07.2026 22:03
mitsotakis-mareva-tenni

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Τον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα, στο ΟΑΚΑ.

Οπως και στους προηγούμενους γύρους, ο πρωθυπουργός πήγε να στηρίξει την Σάκκαρη στον τελικό που ωστόσο έχασε τελικά από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Στο μποξ της Ελληνίδας τενίστριας, κάθονταν -όπως και σε όλο το τουρνουά- ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

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