Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στη Γριά Βάθρα

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Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη.

Η γυναίκα, βουλγαρικής καταγωγής, βρισκόταν σε δύσβατο μονοπάτι όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε και τραυματίστηκε στο άνω άκρο.

Η ίδια επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα ο γεωεντοπισμός της και να κινητοποιηθούν οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας και, αφού την τοποθέτησαν σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της.

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