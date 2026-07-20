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ΕΛΛΑΔΑ

20.07.2026 14:08

Τροχαίο με οκτώ τραυματίες στην Κρήτη

20.07.2026 14:08
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

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Οκτώ τραυματίες ήταν ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (20/07) στην παλιά εθνική οδό Χανίων–Κισσάμου, στο ύψος του Καλαμακίου στην Κρήτη.

Το ατύχημα συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, μέλη δύο οικογενειών σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει το neakriti.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι τέσσερις από τους οκτώ τραυματίες πήραν εξιτήριο, καθώς από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν προέκυψε κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων. Ειδικότερα, οι τρεις νοσηλεύονται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική, ενώ ένας ακόμη στη Β΄ Χειρουργική Κλινική.

Από τους τέσσερις νοσηλευόμενους, οι δύο είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και οι άλλοι δύο περίπου 50 ετών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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