Θεσσαλονίκη: Επεισόδια και κρότου λάμψης μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για τα γκαζάκια στο σπίτι της Νέστορα (videos)

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Ένταση σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου.

Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα, με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από την περιοχή.

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