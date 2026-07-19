Η Κρεϊτσίκοβα πήρε τον τίτλο στην Αθήνα – Κέρδισε 2-0 την Σάκκαρη στον τελικό

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Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε της Μαρίας Σάκκαρη στο πρώτο τουρνουά τένις της WTA στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια.

Η Τσέχα επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3), σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η Κρεϊτσίκοβα αν και έχανε με 4-1 στο πρώτο σετ, κατάφερε να κάνει μπρέικ και να οδηγήσει το σετ στο tie break εκεί που επικράτησε στο τέλος.

Στο δεύτερο σετ, η έμπειρη Τσέχα έκανε ένα κρίσιμο break στο υπέρ της 4-3 και στο σερβίς της τελείωσε το ματς.

Πάντως η Σάκκαρη αποθεώθηκε καθώς μετά από πολύ καιρό επέστρεψε σε τελικό και μάλιστα μπροστά στο ελληνικό κοινό.

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