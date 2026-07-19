Η Κρεϊτσίκοβα πήρε τον τίτλο στην Αθήνα – Κέρδισε 2-0 την Σάκκαρη στον τελικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε της Μαρίας Σάκκαρη στο πρώτο τουρνουά τένις της WTA στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια.
Η Τσέχα επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3), σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Η Κρεϊτσίκοβα αν και έχανε με 4-1 στο πρώτο σετ, κατάφερε να κάνει μπρέικ και να οδηγήσει το σετ στο tie break εκεί που επικράτησε στο τέλος.
Στο δεύτερο σετ, η έμπειρη Τσέχα έκανε ένα κρίσιμο break στο υπέρ της 4-3 και στο σερβίς της τελείωσε το ματς.
Πάντως η Σάκκαρη αποθεώθηκε καθώς μετά από πολύ καιρό επέστρεψε σε τελικό και μάλιστα μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Διαβάστε επίσης:
«Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία»: Το μήνυμα του Μέσι πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ
Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)
Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.