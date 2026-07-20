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ΕΛΛΑΔΑ

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20.07.2026 14:46

Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

20.07.2026 14:46
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Περάματος.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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