Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Πέραμα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Περάματος.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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