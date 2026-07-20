Πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

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Μεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωσης μιας προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του πακιστανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η πηγή επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός θα συναντηθεί με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα, αλλά δεν διευκρίνισε αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλει το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, παρά τους βομβαρδισμούς της ιρανικής επικράτειας από τον αμερικανό στρατό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν αντιμετωπίζει “ολοκληρωτικό” πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας.

“Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο” από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί πρέπει να “αποδεχθούν τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης” σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε ο ιστότοπος της προεδρίας.

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