Άντι Μπέρναμ: Ανέλαβε την πρωθυπουργία – «Ο κόσμος μπούχτισε με την πολιτική – Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Takeaways by to pontiki AI Ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε επίσημα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο Γ' μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο 56χρονος πολιτικός δεσμεύτηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο νέος πρωθυπουργός επιδιώκει να προβάλει ένα πιο άμεσο προφίλ, επιλέγοντας μια ανεπίσημη εμφάνιση και επικοινωνώντας με τους πολίτες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από μια δεκαετία πολιτικών ανακατατάξεων, ο Μπέρναμ καλείται να μετατρέψει το μήνυμα ανανέωσης σε αποτελεσματική διακυβέρνηση για τη χώρα.

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Ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε επίσημα ως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού πήρε το «χρίσμα» από τον βασιλιά Κάρολο.

Ο νέος ηγέτης του Εργατικού ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ‘, ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος Γ’ από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Ο Μπέρναμ – ο πέμπτος πρωθυπουργός μέσα σε τέσσερα χρόνια – εκφώνησε την πρώτη του ομιλία ως αρχηγός της χώρας, χωρίς σημειώσεις, έξω από τον Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, σε μια περίοδο συνεχών πολιτικών ανακατατάξεων που ακολούθησε το Brexit.

Η ανάληψη της εξουσίας από τον 56χρονο πολιτικό αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των Εργατικών, οι οποίοι επιχειρούν να ανακτήσουν τη δυναμική τους απέναντι στη δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξιού λαϊκιστή Νάιτζελ Φάρατζ.

Η αλλαγή στην κορυφή έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος, παρά την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εξασφάλισε το 2024, απομακρύνθηκε από την ηγεσία του κόμματος έπειτα από έντονες εσωκομματικές πιέσεις.

Πριν αποχωρήσει από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ εκφώνησε αποχαιρετιστήρια ομιλία έξω από το Νο10 και στη συνέχεια μετέβη στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Αμέσως μετά την ακρόασή του από τον μονάρχη, ο Άντι Μπέρναμ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και επέστρεψε στην Ντάουνινγκ Στριτ για την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις για το νέο υπουργικό συμβούλιο.

«Θα γίνουμε καλύτεροι»

Με μία παραδοχή και μία δέσμευση ξεκίνησε την πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Θα γίνουμε καλύτεροι».

Watch my first speech as Prime Minister 👇🏻https://t.co/dIVOCfWo9G July 20, 2026

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως γνωρίζει ότι «οι άνθρωποι μπούχτισαν με την πολιτική στην ίδια τους την πατρίδα» και συμπλήρωσε πως οι πολιτικοί καλούνται τώρα «να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις».

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή, μια στιγμή που η Βρετανία θα αρχίσει να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα».

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του έκανε γνωστό πως θα παρουσιάσει το 10ετές σχέδιό του για τη χώρα, σύμφωνα με το Sky News.

Οι πρώτες προτεραιότητες: Αποκέντρωση, κόστος ζωής και «ελπίδα» για τη χώρα

Στην πρώτη του παρέμβαση ως πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ που φόρεσε κουστούμι με γραβάτα, παρουσίασε το βασικό πλαίσιο της πολιτικής του ατζέντας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αποκέντρωση περισσότερων εξουσιών προς τις περιφέρειες, η αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική, μέσα από ένα μήνυμα «ελπίδας» και ανανέωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται επίσης οι πρώτες ανακοινώσεις για τη σύνθεση της κυβέρνησής του, οι οποίες θα αποτελέσουν και το πρώτο δείγμα γραφής των πολιτικών ισορροπιών που επιδιώκει να διαμορφώσει.

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ζητώ από όλους σας να σταθείτε στο πλευρό μου. Ας οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας, κοινού σκοπού και θετικής ενέργειας».

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή τη στιγμή που η Βρετανία θα αρχίσει να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους» κατέληξε.

Η εικόνα του νέου πρωθυπουργού αλλάζει: Χωρίς αναλόγιο και χωρίς… γραβάτα

Πέρα όμως από τις πολιτικές εξαγγελίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο ο νέος πρωθυπουργός επιλέγει να εμφανίζεται στο κοινό.

Σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους προκατόχους του, ο Μπέρναμ δεν εκφώνησε την πρώτη του ομιλία πίσω από το παραδοσιακό αναλόγιο που χρησιμοποιείται στις δηλώσεις έξω από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Αντίθετα χρησημοποίησε ένα απλό διπλό μικρόφωνο, μια συμβολική επιλογή που αποτυπώνει τη διάθεσή του να εκπέμψει ένα πιο άμεσο και λιγότερο θεσμικό προφίλ.

Παράλληλα, συνεργάτες του προαναγγέλλουν ότι θα διατηρήσει το πιο ανεπίσημο ντύσιμό του στην καθημερινότητά του, επιλέγοντας συχνά σακάκι με κοντομάνικο μπλουζάκι αντί για γραβάτα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί επίσημη ενδυμασία, όπως στις συνεδριάσεις της Βουλής των Κοινοτήτων ή στις βασιλικές τελετές.

Από τη Βόρεια Αγγλία στην κορυφή της εξουσίας

Η πολιτική διαδρομή του Μπέρναμ διαφέρει αισθητά από εκείνη του προκατόχου του.

Πρώην δήμαρχος του Μεγάλου Μάντσεστερ, επέστρεψε πρόσφατα στη Βουλή των Κοινοτήτων, κερδίζοντας την έκτακτη εκλογική αναμέτρηση στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, γεγονός που του επέτρεψε να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Σε αντίθεση με τον 63χρονο Στάρμερ, δικηγόρο από το Λονδίνο, ιππότη του βρετανικού στέμματος και εκπρόσωπο, σύμφωνα με τους επικριτές του, του πολιτικού κατεστημένου, ο Μπέρναμ προβάλλει διαρκώς την εργατική του καταγωγή από τη Βόρεια Αγγλία.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν αποτελεί μόνο στοιχείο προσωπικής ταυτότητας αλλά και βασικό πυλώνα της πολιτικής στρατηγικής του.

Το t-shirt ως… πολιτικό μήνυμα

Η χαρακτηριστική εμφάνιση του Μπέρναμ με σακάκι και σκούρο μπλουζάκι έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της δημόσιας εικόνας του.

Δεν πρόκειται απλώς για επιλογή ένδυσης αλλά για συνειδητή πολιτική επικοινωνία.

Όπως σχολίασε ο πρώην διευθυντής στρατηγικής επικοινωνίας του Κιρ Στάρμερ, Τζέιμς Λάιονς, οι πολιτικοί διαχρονικά χρησιμοποιούν την εμφάνισή τους για να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα.

Υπενθύμισε μάλιστα πως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε καθιερώσει το περίφημο «κοστούμι σειρήνας» κατά τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε μετατρέψει τη χαρακτηριστική τσάντα της σε πολιτικό σύμβολο.

Κατά τον ίδιο, ο Μπέρναμ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυθεντικότητα και στο κύρος του αξιώματος.

«Θέλει να παραμείνει ο άνθρωπος του Μάντσεστερ, αλλά γνωρίζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να ντύνεται ανάλογα με τις περιστάσεις», εκτίμησε.

Ο ίδιος ο Μπέρναμ είχε αστειευτεί πρόσφατα σε ομιλία του στο Μάντσεστερ λέγοντας ότι χρειάστηκε «ειδική άδεια» για να εμφανιστεί με τα γνωστά «ρούχα του Μάντσεστερ», δηλαδή με σακάκι και μπλουζάκι.

Οι επιθέσεις των αντιπάλων και η απάντηση μέσω social media

Η διαφορετική αισθητική του νέου πρωθυπουργού δεν άργησε να γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, επιχείρησε να τον ειρωνευτεί χαρακτηρίζοντάς τον «ένα ζευγάρι βλεφαρίδες και ένα μαύρο μπλουζάκι».

Ο Μπέρναμ απάντησε μέσω ενός σύντομου βίντεο-selfie στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοίταξε την κάμερα, κούνησε θεατρικά τις βλεφαρίδες του, κοίταξε το μπλουζάκι του και είπε χαμογελώντας: «Στην πραγματικότητα είναι σκούρο μπλε.»

Social media αντί για σκηνοθετημένες εμφανίσεις

Οι διαφορές με τον Στάρμερ δεν περιορίζονται στην εμφάνιση.

Ο νέος πρωθυπουργός έχει χτίσει την πολιτική του εικόνα μέσα από αυθόρμητα βίντεο που τραβά ο ίδιος με το κινητό του σε τρένα, ταξί, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Αντίθετα, ο Στάρμερ επέλεγε κυρίως επαγγελματικά γυρισμένα βίντεο, με αυστηρό ύφος και σταθερό κάδρο.

Η πρώην διευθύντρια επικοινωνίας της Τερέζα Μέι, Κέιτι Πέριορ, εκτιμά ότι ο Μπέρναμ έχει καταφέρει να συναντά τους ψηφοφόρους εκεί όπου πλέον βρίσκονται: στο διαδίκτυο.

Όπως σημειώνει, οι συνεχείς προσωπικές ενημερώσεις λειτουργούν ως αντίβαρο στην εικόνα του Στάρμερ, ο οποίος, αν και εργαζόταν εντατικά, συχνά κατηγορούνταν ότι ήταν πολιτικά «απών» από τη δημόσια σφαίρα.

Η μεγάλη δοκιμασία

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η δημόσια εικόνα που βοήθησε τον Άντι Μπέρναμ να κερδίσει τη μάχη της ηγεσίας θα δοκιμαστεί πλέον υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Ο καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, Ντάρεν Λίλεκερ, εκτιμά ότι ο νέος πρωθυπουργός επιχειρεί να δείξει πως κατανοεί τις ανησυχίες των πολιτών και ότι το πιο ανεπίσημο προφίλ του εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον στόχο.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι υπάρχει και κίνδυνος.

«Αν η εικόνα σου ταυτιστεί υπερβολικά με την προσωπικότητά σου, τότε μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα», σημειώνει.

Μετά από μια δεκαετία έντονων πολιτικών αναταράξεων, συνεχών αλλαγών στην πρωθυπουργία και διαδοχικών κρίσεων, ο Άντι Μπέρναμ καλείται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την εικόνα της ανανέωσης σε αποτελεσματική διακυβέρνηση και να επαναφέρει τη σταθερότητα τόσο στους Εργατικούς όσο και στη βρετανική πολιτική σκηνή.

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