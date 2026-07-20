Είναι καλό ή κακό να κοιμάμαι με το κατοικίδιο μου; Τι λένε οι ειδικοί

Takeaways by to pontiki AI Ο ύπνος με κατοικίδια ζώα αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, η οποία όμως ενέχει πιθανούς κινδύνους για την υγεία, καθώς τα ζώα μπορούν να μεταδώσουν παράσιτα ή βακτήρια.

Παρά τα σπάνια περιστατικά σοβαρών λοιμώξεων, η διατήρηση της σωστής αποπαρασίτωσης των κατοικιδίων παραμένει απαραίτητη για την αποφυγή μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών.

Επιπλέον, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η παρουσία κατοικιδίων στο κρεβάτι μπορεί να διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου, ακόμη και αν οι ιδιοκτήτες δεν αντιλαμβάνονται τη σχετική αναστάτωση.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται συναισθηματική υποστήριξη από τα ζώα τους, γεγονός που ενδέχεται να αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ξεκούρασή τους.

Οι ειδικοί προτείνουν στους ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου να δοκιμάσουν να απομακρύνουν το κατοικίδιο από το κρεβάτι για λίγα βράδια.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αξιολογήσουν αν η παρουσία του ζώου επηρεάζει πράγματι την ποιότητα της καθημερινής τους ανάπαυσης.

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Όταν η Shelby Harris, ψυχολόγος ύπνου στη Νέα Υόρκη, αρχίζει να εργάζεται με ασθενείς που δυσκολεύονται να κοιμηθούν, τους ρωτάει πάντα αν έχουν κατοικίδια.

«Το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι: “Έχω σκύλο. Θα μου πεις να μην κοιμάμαι με τον σκύλο”», είπε.

Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα, είπε ο Δρ. Χάρις στους New Yrok Times. Μερικοί άνθρωποι βιώνουν μεγάλη χαρά όταν κοιμούνται με τα κατοικίδιά τους και δεν υποφέρουν όλοι από διαταραχές ύπνου.

Αλλά αν το κατοικίδιο είναι η πηγή του προβλήματος, είπε ο Δρ. Χάρις, αυτό είναι καλό να το γνωρίζουν όλοι.

Σε μια διαδικτυακή έρευνα σε περίπου 2.000 ενήλικες στις ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε το 2022, σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με το κατοικίδιό τους. Αν είστε ένας από αυτούς αλλά δεν είστε σίγουροι αν θα έπρεπε να είστε, ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Τα κατοικίδια ζώα μπορούν μερικές φορές να μεταδώσουν ασθένειες

Τα κατοικίδια μπορούν να μας εκθέσουν σε μια ποικιλία εντόμων και μικροβίων, όπως τσιμπούρια, ψύλλους, παράσιτα και βακτήρια, δήλωσε ο Δρ. Josh Daniels, κτηνίατρος και μικροβιολόγος στην κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Το να τα έχετε στο κρεβάτι μόνο αυξάνει την έκθεσή σας, είπε. Και σε ορισμένες περιπτώσεις , μπορούν να μας αρρωστήσουν.

Το 1991, για παράδειγμα, μια 81χρονη γυναίκα νοσηλεύτηκε στη Φινλανδία με πυρετό και σημάδια βακτηριακής δερματικής λοίμωξης στο πόδι της.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι είχε έλκος ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών της και είχε μολυνθεί με έναν τύπο βακτηρίου που βρίσκεται συνήθως στο στόμα σκύλων και γατών.

Κοιμόταν τακτικά με τη γάτα της, η οποία είχε τη συνήθεια να γλείφει τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών της.

Μια άλλη περίπτωση, που δημοσιεύθηκε το 2000 , περιέγραφε έναν 69χρονο άνδρα που είχε κοιμηθεί με τον σκύλο του πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο ισχίο και ανέπτυξε μια λοίμωξη γύρω από το χειρουργικό σημείο.

Το βακτήριο ήταν ένας τύπος που βρισκόταν στο στόμα γατών και σκύλων και μεταδιδόταν μέσω δαγκωμάτων και γρατζουνιών. Έχουν επίσης αναφερθεί ιδιοκτήτες σκύλων που κόλλησαν πανώλη , η οποία μπορεί να μεταδοθεί από ψύλλους, αφού κοιμήθηκαν με τα κατοικίδιά τους.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες, ωστόσο. Και εκτός αν είστε ευάλωτοι σε λοιμώξεις ή έχετε

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα , ο κίνδυνος να αρρωστήσετε από τον ύπνο με ένα κατοικίδιο είναι γενικά χαμηλός, δήλωσε ο Δρ. Μπρούνο Τσόμελ, ομότιμος καθηγητής στην Κτηνιατρική Σχολή UC Davis Weill.

Τα τσιμπούρια και οι ψύλλοι είναι τα πιο συνηθισμένα έντομα στα οποία εκτίθενται οι άνθρωποι όταν μοιράζονται το κρεβάτι με ένα κατοικίδιο, είπε ο Δρ. Ντάνιελς, οπότε φροντίστε να χρησιμοποιείτε μεθόδους πρόληψης ψύλλων και τσιμπουριών όπως συνιστά ο κτηνίατρός σας.

Τα τσιμπούρια μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme και άλλες σοβαρές ασθένειες .

Η τακτική αποπαρασίτωση θα σκοτώσει επίσης κοινά και δυνητικά επικίνδυνα εντερικά παράσιτα, όπως ο στρογγυλός σκώληκας.

Ο ύπνος σας μπορεί να επηρεαστεί (αν και μπορεί να μην το προσέξετε)

Δεν υπάρχει πολλή έρευνα σχετικά με το πώς η κοινή χρήση του κρεβατιού με ένα κατοικίδιο επηρεάζει τον ύπνο, δήλωσε η Brittany Lancaster, επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή.

Ωστόσο, μερικές περιορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι ο ύπνος με ένα κατοικίδιο μπορεί να επιδεινώσει τον ύπνο , είπε.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2017 , για παράδειγμα, 40 ιδιοκτήτες σκύλων (κυρίως γυναίκες) φορούσαν συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας ενώ κοιμόντουσαν για επτά νύχτες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν ο σκύλος ήταν στο κρεβάτι, οι συμμετέχοντες κοιμόντουσαν λιγότερο αποτελεσματικά από ό,τι όταν ο σκύλος ήταν στο δωμάτιο αλλά όχι στο κρεβάτι.

Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι τους ενοχλούν.

Σε μια μελέτη του 2020 σε 12 γυναίκες που κοιμόντουσαν με τα σκυλιά τους, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα σκυλιά διατάρασσαν τον ύπνο των ιδιοκτητών τους, αλλά οι συμμετέχοντες σπάνια ανέφεραν αυτές τις διαταραχές στη συνέχεια.

Οι επιστήμονες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι ορισμένοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα κατοικίδιά τους ως ωφέλιμα για τον ύπνο τους.

Ο Δρ. Ντάγκλας Γουάλας, γιατρός ύπνου και καθηγητής κλινικής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή Μίλερ του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, το έχει παρατηρήσει αυτό στην έρευνά του και στην κλινική του.

Διατύπωσε τη θεωρία ότι η συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρει ο ύπνος με ένα κατοικίδιο μπορεί με κάποιο τρόπο να αντισταθμίζει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που έχει το κατοικίδιο στην ποιότητα του ύπνου.

Τα κατοικίδια προσφέρουν οφέλη για την ευεξία που μπορεί να βελτιώσουν τον ύπνο, δήλωσε ο Δρ. Γουάλας. Οι ιδιοκτήτες που βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους κάθε πρωί ασκούνται τακτικά και μπορεί να χρειαστεί να ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε μέρα , πράγματα που προάγουν τον καλό ύπνο.

Αν πιστεύετε ότι το να μοιράζεστε το κρεβάτι με ένα κατοικίδιο επηρεάζει τον ύπνο σας, η Δρ. Χάρις συνέστησε να βγάλετε το ζώο από το κρεβάτι για μερικά βράδια και να δείτε αν παρατηρήσετε διαφορά. Αν όχι, «δεν έχω πρόβλημα να είναι εκεί», είπε.

Η Δρ. Λάνκαστερ, από την άλλη πλευρά, προτιμά μια πιο συντηρητική προσέγγιση: «Δεν κοιμάμαι με τις γάτες μου, αν αυτό σας λέει κάτι», είπε.

Πηγή: The New York Times

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