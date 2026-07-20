Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Πλημμύρες και τεράστιες κατολισθήσεις (photos/videos)

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Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη βόρεια και βορειοανατολική Ινδία το σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, με περισσότερη βροχή να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά που συνδέονται ωστόσο με τις βροχές στις περιοχές Πουντς, Ρατζούρι και Ντόντα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ με πολλούς άλλους να έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.
Στο κρατίδιο Νάγκαλαντ της βορειοανατολικής Ινδίας από τις πολυάριθμες κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις επίμονες βροχοπτώσεις έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι και τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τέσσερα πτώματα, όπως είπε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της περιοχής.
Στο γειτονικό κρατίδιο Ασάμ ένας άνθρωπος έχασε χθες τη ζωή του από τις πλημμύρες, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου.
Περισσότεροι από 57.000 άνθρωποι σε επτά περιοχές του κρατιδίου έχουν επηρεαστεί από τις καταρρακτώδεις βροχές.
“Οι συνθήκες ενεργών μουσώνων είναι πιθανό να συνεχιστούν στη βορειοδυτική, ανατολική και βορειοανατολική Ινδία κατά τις επόμενες 6-7 ημέρες”, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.
Στο γειτονικό Νεπάλ, το έθνος των Ιμαλαΐων, 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ένας αγνοείται και 69 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς, από την έναρξη των μουσώνων στα μέσα Ιουνίου, δήλωσε η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.
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