Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Πλημμύρες και τεράστιες κατολισθήσεις (photos/videos)

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Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη βόρεια και βορειοανατολική Ινδία το σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, με περισσότερη βροχή να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά που συνδέονται ωστόσο με τις βροχές στις περιοχές Πουντς, Ρατζούρι και Ντόντα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ με πολλούς άλλους να έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

🚨DISTURBING VISUALS🚨



Nagaland Landslide: 4 Dead, Several Feared Trapped In Mon District



Heavy rainfall triggered flash floods and landslides in Mon district, damaging houses, blocking roads and prompting large-scale rescue operations. pic.twitter.com/tFgeqb21Wp — India 2047 (@India2047in) July 20, 2026

Στο κρατίδιο Νάγκαλαντ της βορειοανατολικής Ινδίας από τις πολυάριθμες κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις επίμονες βροχοπτώσεις έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι και τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τέσσερα πτώματα, όπως είπε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της περιοχής.

🇮🇳 #الهند | انهيارات أرضية مخيفة تضرب جامو وكشمير📍



تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية مخيفة بمناطق عدة في إقليم جامو وكشمير، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المنحدرات وتساقط كميات كبيرة من الصخور والركام، وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.#India… pic.twitter.com/cuD5ZZffvD July 19, 2026

Στο γειτονικό κρατίδιο Ασάμ ένας άνθρωπος έχασε χθες τη ζωή του από τις πλημμύρες, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου.

A massive landslide tore down a steep mountainside, sending rocks and debris crashing down in Kapkot, Bageshwar district, Uttarakhand, India, on July 18, 2026. pic.twitter.com/TH0rxlxnIc July 19, 2026

Περισσότεροι από 57.000 άνθρωποι σε επτά περιοχές του κρατιδίου έχουν επηρεαστεί από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Mon Landslide: Three Dead, Four Feared Trapped.



On 19 Jul 26, a massive landslide in Mon Town, Mon Dist, Nagaland swept away 13 houses. Three bodies were recovered, while four persons are feared trapped under the debris. Rescue operations are ongoing but are being hampered by… pic.twitter.com/SCPdEenR4P — Komal Rathore (@Shekhawat_089) July 19, 2026

“Οι συνθήκες ενεργών μουσώνων είναι πιθανό να συνεχιστούν στη βορειοδυτική, ανατολική και βορειοανατολική Ινδία κατά τις επόμενες 6-7 ημέρες”, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο γειτονικό Νεπάλ, το έθνος των Ιμαλαΐων, 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ένας αγνοείται και 69 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς, από την έναρξη των μουσώνων στα μέσα Ιουνίου, δήλωσε η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.

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