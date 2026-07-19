Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία

Takeaways by to pontiki AI Οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν προσφέρει ιστορικές στιγμές και συγκινήσεις από την έναρξη του θεσμού το 1930 μέχρι σήμερα.

Σημαντικά γεγονότα όπως το «Μαρακανάσο» του 1950, το «Θαύμα της Βέρνης» και το χατ-τρικ του Τζεφ Χερστ έχουν διαμορφώσει την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Πολλοί τελικοί κρίθηκαν στην παράταση ή στη διαδικασία των πέναλτι, όπως οι αναμετρήσεις του 1994, του 2006 και του 2022.

Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν τελικό που συμβολίζει τη μετάβαση από τον Λιονέλ Μέσι στον Λαμίν Γιαμάλ.

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Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό γεγονός που να συγκεντρώνει περισσότερο ενδιαφέρον από έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης το 1930 μέχρι τον μεγάλο τελικό του 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, οι τελικοί του θεσμού έχουν χαρίσει ανεπανάληπτες συγκινήσεις, θρύλους, δάκρυα, πολιτικές προεκτάσεις και μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού.

Άλλοτε κρίθηκαν στην παράταση, άλλοτε στα πέναλτι, ενώ ένας από αυτούς –το περίφημο «Μαρακανάσο» του 1950– δεν ήταν καν τυπικά τελικός, αλλά το τελευταίο παιχνίδι του τελικού ομίλου που ανέδειξε τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

*Το 1950 δεν διεξήχθη κανονικός τελικός. Ο τίτλος κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα του τελικού ομίλου μεταξύ Βραζιλίας και Ουρουγουάης.

Οι τελικοί που άλλαξαν την ιστορία

Ο πρώτος τελικός του 1930 αποτέλεσε μια καθαρά νοτιοαμερικανική υπόθεση, με την Ουρουγουάη να επικρατεί της Αργεντινής 4-2 μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο «Σεντενάριο».

1930 – Η πανηγυρική αγκαλιά των Ουρουγουανών μετά τον πρώτο τελικό στην ιστορία

1950 – Το ιστορικό «Μαρακανάσο» με τη σιωπή του κατάμεστου Μαρακανά.

Το 1950 γράφτηκε ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Περίπου 200.000 Βραζιλιάνοι είχαν γεμίσει το Μαρακανά, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο. Αντί γι’ αυτό, η Ουρουγουάη νίκησε 2-1, προκαλώντας το περίφημο «Μαρακανάσο», μια εθνική τραγωδία που ακόμη μνημονεύεται στη Βραζιλία.

Το 1954 ήρθε το περίφημο «Θαύμα της Βέρνης», όταν η Δυτική Γερμανία ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά απέναντι στη μυθική Ουγγαρία του Πούσκας.

Το 1958 ο κόσμος γνώρισε τον 17χρονο Πελέ. Με δύο γκολ στον τελικό απέναντι στη Σουηδία, οδήγησε τη Βραζιλία στον πρώτο από τους πέντε παγκόσμιους τίτλους της.

Από τον Χερστ στον Μαραντόνα

Ο τελικός του 1966 παραμένει ένας από τους πιο πολυσυζητημένους όλων των εποχών. Το αμφισβητούμενο γκολ του Τζεφ Χερστ στην παράταση απέναντι στη Δυτική Γερμανία εξακολουθεί να διχάζει τους φίλους του ποδοσφαίρου, ενώ ο Άγγλος επιθετικός παραμένει ο μοναδικός που έχει πετύχει χατ-τρικ σε τελικό Μουντιάλ.

1966 – Ο Τζεφ Χερστ στους ώμους των συμπαικτών του κρατώντας το τρόπαιο.

Το 1970 θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών. Η Βραζιλία του Πελέ διέλυσε 4-1 την Ιταλία, παρουσιάζοντας ίσως την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που εμφανίστηκε ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα ολοκλήρωσε το αριστούργημά του στο Μεξικό οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας με 3-2.

1986 – Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σηκώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό

Η εποχή των πέναλτι και των θρίλερ

Το 1994, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά ένας τελικός κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Η Βραζιλία επικράτησε της Ιταλίας, με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο να στέλνει την τελευταία εκτέλεση πάνω από το δοκάρι.

1994 – Tο χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο που έδωσε τη νίκη της Βραζιλίας επί της Ιταλίας

Το 2006 ο κόσμος θυμάται περισσότερο την αποβολή του Ζινεντίν Ζιντάν για την κεφαλιά στον Ματεράτσι παρά τη νίκη της Ιταλίας στα πέναλτι.

2006 – Η περίφημη κεφαλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον Μάρκο Ματεράτσι

Το 2010 ο Αντρές Ινιέστα χάρισε στην Ισπανία το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας στην παράταση απέναντι στην Ολλανδία.

Το αριστούργημα του 2022 και ο νέος τελικός

Για πολλούς, ο τελικός του Κατάρ το 2022 ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Η Αργεντινή προηγήθηκε 2-0, ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε μέσα σε δύο λεπτά, το παιχνίδι οδηγήθηκε στο 3-3 και τελικά κρίθηκε στα πέναλτι, με τον Λιονέλ Μέσι να κατακτά επιτέλους το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του.





Τελικός 2022 στο Κατάρ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026, η ιστορία ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ακόμη κεφάλαιο. Η Αργεντινή διεκδικεί το τέταρτο αστέρι της απέναντι στην Ισπανία, η οποία θέλει να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Παράλληλα, ο τελικός σηματοδοτεί τη συμβολική μετάβαση από την εποχή του Λιονέλ Μέσι στη γενιά του Λαμίν Γιαμάλ, σε μια αναμέτρηση που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πολυαναμενόμενες των τελευταίων δεκαετιών.

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