Πώς έγινε το τροχαίο στα Χανιά με το ασθενοφόρο – Πέθανε ο ασθενής που του έκαναν ΚΑΡΠΑ την ώρα της σύγκρουσης

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Λεπτομέρειες γύρω από το τροχαίο με το ασθενοφόρο και ΙΧ που οδηγούσε νοσηλεύτρια στα Χανιά, έδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Το τροχαίο συνέβη όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε με το ΙΧ της νοσηλεύτριας.

Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ να βρισκεται πίσω από το ασθενοφόρο, το οποίο στην επαφή τους σηκώθηκε και τούμπαρε.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε το προσωπικό του ΕΚΑΒ που ήταν μέσα, αλλά και τον ασθενή, ο οποίος ωστόσο ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο στα Χανιά

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως όταν το ασθενοφόρο συγκρούστηκε με το επιβατικό αυτοκίνητο ο ασθενής, 53χρονος άνδρας, είχε ήδη υποστεί ανακοπή. Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ, όμως το τρακάρισμα τον έκανε να τραυματιστεί όπως και το υπόλοιπο πλήρωμα.

Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και παραμένει προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο να διερευνώνται. Να σημειωθεί πως ο ασθενής δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν απεβίωσε εξαιτίας του δυστυχήματος ή από φυσικά αίτια καθώς ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του πριν το τροχαίο.

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