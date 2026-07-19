search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 20:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 19:39

Πώς έγινε το τροχαίο στα Χανιά με το ασθενοφόρο – Πέθανε ο ασθενής που του έκαναν ΚΑΡΠΑ την ώρα της σύγκρουσης

19.07.2026 19:39
asthenoforo-troxaio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λεπτομέρειες γύρω από το τροχαίο με το ασθενοφόρο και ΙΧ που οδηγούσε νοσηλεύτρια στα Χανιά, έδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Το τροχαίο συνέβη όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε με το ΙΧ της νοσηλεύτριας.

Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ να βρισκεται πίσω από το ασθενοφόρο, το οποίο στην επαφή τους σηκώθηκε και τούμπαρε.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε το προσωπικό του ΕΚΑΒ που ήταν μέσα, αλλά και τον ασθενή, ο οποίος ωστόσο ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο στα Χανιά

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως όταν το ασθενοφόρο συγκρούστηκε με το επιβατικό αυτοκίνητο ο ασθενής, 53χρονος άνδρας, είχε ήδη υποστεί ανακοπή. Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ, όμως το τρακάρισμα τον έκανε να τραυματιστεί όπως και το υπόλοιπο πλήρωμα.

Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και παραμένει προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο να διερευνώνται. Να σημειωθεί πως ο ασθενής δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν απεβίωσε εξαιτίας του δυστυχήματος ή από φυσικά αίτια καθώς ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του πριν το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης

Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί – Ξέσπασε κοντά σε κατοικίες, μήνυμα από το 112 (Video)

Η στιγμή που άγνωστοι πυρπολούν καφετέρια στη περιοχή της Νεμέας (video)

Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 11.000 ευρώ από εταιρικό όχημα στο Περιστέρι – Στο… κόλπο υπάλληλος της εταιρείας 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με δημοσίευμα της Wall Street Journal: Εκστρατεία επιρροής 45 εκατ. του Ισραήλ στις ΗΠΑ με AI, influencers, επικοινωνιολόγους για να γίνει… αρεστό

Breivik
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τα θύματα του νεοναζί Μπρέιβικ, 15 χρόνια μετά τις επιθέσεις στο Όσλο και το νησί Ουτόγια

asthenoforo-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στα Χανιά με το ασθενοφόρο – Πέθανε ο ασθενής που του έκαναν ΚΑΡΠΑ την ώρα της σύγκρουσης

giorgiameloni140426
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι ζήτησε να προχωρήσει με την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

anaxaitiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία ενεργοποίησε το Iron Dome – Ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα - Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

agglia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός - Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 20:48
netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με δημοσίευμα της Wall Street Journal: Εκστρατεία επιρροής 45 εκατ. του Ισραήλ στις ΗΠΑ με AI, influencers, επικοινωνιολόγους για να γίνει… αρεστό

Breivik
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τα θύματα του νεοναζί Μπρέιβικ, 15 χρόνια μετά τις επιθέσεις στο Όσλο και το νησί Ουτόγια

asthenoforo-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο στα Χανιά με το ασθενοφόρο – Πέθανε ο ασθενής που του έκαναν ΚΑΡΠΑ την ώρα της σύγκρουσης

1 / 3