Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 11.000 ευρώ από εταιρικό όχημα στο Περιστέρι – Στο… κόλπο υπάλληλος της εταιρείας 

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Μία υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και υπάλληλος της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές προχώρησαν σε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 38, 24 και 22 ετών, μεταξύ των οποίων ο υπάλληλος της εν λόγω εταιρείας, για -κατά περίπτωση- διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απλή συνέργεια σε κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της 13ης Ιουλίου ένας 24χρονος αφαίρεσε από προσωρινά σταθμευμένο όχημα εταιρείας δύο φακέλους που περιείχαν περισσότερα από 11.000 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συνεργός του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την κλοπή σε συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με οχήματα της επιχείρησης. Το όχημα διαφυγής ανήκε σε ακόμη έναν 24χρονο, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

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