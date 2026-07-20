Μαρία Κίτσου: «Διέκοψα αμέσως σχέση που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές»

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Τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο μοιράστηκε η Μαρία Κίτσου, επισημαίνοντας ότι έχει τύχει μα διακόψει σχέση της όταν εντόπισε πατρικές συμπεριφορές.

«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική» είπε αρχικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello.

«Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη» πρόσθεσε.

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