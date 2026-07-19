Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση στο πικρόχολο σχόλιο για τα κιλά της

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Αποστομωτική ήταν η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη σε πικρόχολο σχόλιο που δέχτηκε για το βάρος της.
Στη φωτογραφία της, που ανάρτησε στο Instagram, η influencer και μοντέλο ποζάρει με καφέ μπικίνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο από τις καλοκαιρινές της διακοπές.
«Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα», της έγραψε διαδικτυακή τη …φίλη για να λάβει την απάντηση: «“θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”».
»Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή», έγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με μια δόση σαρκασμού.
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