Μητέρα για 2η φορά η Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Και η αγάπη μεγάλωσε» έγραψε στην ανάρτησή της (Video)

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Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, οκτώ χρόνια μετά τη γέννηση της πρώτης της κόρης. Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη φωτογραφία της με τη νεογέννητη κόρη της.

Η πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η Ελεάνα Παπαϊωάννου βρίσκεται στο δωμάτιο του μαιευτηρίου, έχοντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της. Η ίδια κοιτάζει χαμογελαστή την κάμερα, αποτυπώνοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της. «Και η αγάπη μεγάλωσε…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσε μουσικά με την «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου.

Η οικογένεια μεγάλωσε με ακόμη ένα κοριτσάκι

Πρόκειται για τη δεύτερη κόρη που αποκτά η τραγουδίστρια με τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη. Η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε αποκαλύψει πριν από τη γέννα ότι ένιωθε βαθιά ευτυχισμένη που θα αποκτούσε δύο κορίτσια, έχοντας η ίδια μεγαλώσει χωρίς αδέλφια. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια και παντρεύτηκε το 2017. Η πρώτη του κόρη, Θεοδώρα, ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2018 και πλέον αναλαμβάνει τον νέο ρόλο της μεγάλης αδελφής.

Η εγκυμοσύνη που ήρθε απρόσμενα

Μιλώντας τον περασμένο Απρίλιο στην εκπομπή «Buongiorno», η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε εξομολογηθεί ότι η απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού ήταν κάτι που επιθυμούσαν πολύ τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, χωρίς όμως να προσπαθούν με αγωνία ή συγκεκριμένο προγραμματισμό. «Ήταν κάτι που το θέλαμε, γιατί πέρασαν και οκτώ χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσαμε με αγωνία. Δεν είχαμε πρόγραμμα. Ήρθε ξαφνικά», είχε αναφέρει. Η χαρμόσυνη είδηση ήρθε σε μια δύσκολη ψυχολογική περίοδο για την τραγουδίστρια, καθώς, όπως είχε αποκαλύψει, είχε προηγηθεί ένα ζήτημα υγείας με τη Θεοδώρα, το οποίο την είχε στεναχωρήσει και αγχώσει. «Ήρθε σε μια ζόρικη στιγμή για μένα ψυχολογικά. Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με τη Θεοδώρα και είχα στεναχωρηθεί, είχα αγχωθεί λίγο παραπάνω. Και ήρθε σε μία στιγμή που ήταν ουρανοκατέβατο. Ένιωσα έκπληξη και πολλή χαρά», είχε δηλώσει.

«Ένιωσα την παρουσία του Θεού πολύ κοντά μου»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε μάθει ότι ήταν έγκυος στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, γεγονός που η ίδια θεώρησε σημαδιακό. «Ήταν μια στιγμή που ένιωσα την παρουσία του Θεού πολύ κοντά μου. Ήταν σπουδαίο και μεγάλο για εμένα και για τον μπαμπά της Θεοδώρας. Το έμαθα στα Εισόδια της Θεοτόκου. Το θεωρώ σημαδιακό», είχε εξομολογηθεί. Μάλιστα, είχε περιγράψει με χιούμορ την αντίδραση του συζύγου της, όταν του ζήτησε να της αγοράσει ένα τεστ εγκυμοσύνης: «Με το που άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάτι συμβαίνει, του λέω “πήγαινε πάρε ένα τεστ”. Μου λέει “για κορωνοϊό;”. Με κοιτούσε, δεν μπορούσε να καταλάβει…».

Η Θεοδώρα είχε «προβλέψει» την εγκυμοσύνη

Ιδιαίτερη ήταν και η στάση της οκτάχρονης Θεοδώρας, η οποία επιθυμούσε πολύ να αποκτήσει αδελφάκι. Σύμφωνα με όσα είχε αφηγηθεί η μητέρα της, τον Σεπτέμβριο τής ζητούσε να κάνει ένα μωρό, ενώ της είχε πει ότι θα μάθαινε κάτι σχετικό προς τον Δεκέμβριο. Τελικά, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έμαθε ότι ήταν έγκυος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ λίγους μήνες αργότερα η Θεοδώρα συμμετείχε στη δημόσια ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, γνωστοποιώντας μέσα από ένα χαριτωμένο βίντεο ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη αδελφή.

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