«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος»: «Έπεσε» το Facebook

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Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook αντιμετωπίζουν οι χρήστες του στην Ελλάδα.
Κατά την προσπάθεια σύνδεσης, η πλατφόρμα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες ότι ο λογαριασμός τους δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
«Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».
Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία του προβλήματος, την έκτασή του ή τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα στο Instagram.
Η σύνδεση από τα κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά.
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