Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Λύση στο Στεγαστικό των εκπαιδευτικών”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κατήφορος χωρίς φρένα”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Τι αλλάζει σε διαθήκες, κληρονομιές από Σεπτέμβριο”
ΕΣΤΙΑ: “”Εισβολή” Φλωρίδη στην Εισαγγελία την παραμονή άσκησης των διώξεων”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Ανασυγκρότηση και είσοδος στη Βουλή”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αφορολόγητος κουμπαράς”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πού πήγαν € 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Σαπουνόπερα με τις κάλπες”
Documento: “Αδιευκρίνιστα κονδύλια στην παραΕΥΠ”
REAL NEWS: “Τα “σημάδια” πίσω από τις κουκούλες”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Να αναλάβουν τις ευθύνες τους “ΑΒΑΞ” και “Ελληνικό Μετρό””
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