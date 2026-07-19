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19.07.2026 08:14

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

19.07.2026 08:14
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Λύση στο Στεγαστικό των εκπαιδευτικών”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Κατήφορος χωρίς φρένα”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Τι αλλάζει σε διαθήκες, κληρονομιές από Σεπτέμβριο”

ΕΣΤΙΑ: “”Εισβολή” Φλωρίδη στην Εισαγγελία την παραμονή άσκησης των διώξεων”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Ανασυγκρότηση και είσοδος στη Βουλή”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αφορολόγητος κουμπαράς”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πού πήγαν € 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Σαπουνόπερα με τις κάλπες”

Documento: “Αδιευκρίνιστα κονδύλια στην παραΕΥΠ”

REAL NEWS: “Τα “σημάδια” πίσω από τις κουκούλες”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Να αναλάβουν τις ευθύνες τους “ΑΒΑΞ” και “Ελληνικό Μετρό””

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