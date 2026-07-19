Στίβος: «Χάλκινος» ο Μουμούρης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ-18

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Ακόμη ένα μετάλλιο, χάλκινο αυτή τη φορά, πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ18, που ολοκληρώνεται σήμερα (19/7) στο Ριέτι της Ιταλίας.

«Δράστης» αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μουμούρης, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του τριπλούν με 15,49μ. Ο νεαρός αθλητής ξεκίνησε με άλμα στα 15,07μ. και στη δεύτερη προσπάθειά του «προσγειώθηκε» στα 15.49μ., ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, όπου γρήγορα όμως εδραιώθηκε ο Βρετανός Τίτο Οντουνάικε, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ αγώνων με 16,12μ.

Ο Μουμούρης είχε στη συνέχεια τρία άκυρα άλματα (άφησε την 5η προσπάθεια) και είδε τον Ούγγρο Ματίας Μπέλα να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ με 15,49μ. και να του παίρνει τη δεύτερη θέση, λόγω καλύτερης δεύτερης προσπάθειας (15,30μ.)

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στον τελικό και ο Μιχάλης Δελιντζόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πέμπτη θέση με 15,12μ., επίδοση που σημείωσε στην πέμπτη προσπάθειά του. Ο 17χρονος αθλητής είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 15,05μ., 14,94μ., 14,57μ. Και 14,88μ.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα των κοριτσιών στη σκυταλοδρομία 1.000μ. προκρίθηκε στον τελικό και θα είναι από τις βασικές διεκδικήτριες των μεταλλίων. Με την «ασημένια» στο ατομικό Αποστολία Αντωνάτου στο πρώτο σκέλος (100μ.), τις φιναλίστ των 200μ., Μαριαλίνα Κοκόση και Φανή Μαρκούλη, να καλύπτουν 200μ. και 300μ. αντίστοιχα, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελένη Ιακωβάκη στο τελευταίο 400άρι, η ελληνική ομάδα τερμάτισε πρώτη στη σειρά της με 2:08.33 και πέρασε με την τέταρτη επίδοση στον αποψινό (19/7, 20:00) τελικό, όπου είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάει ταχύτερα, καθώς ειδικά η Ιακωβάκη έκανε κούρσα διαχείρισης.

Μία θέση στον τελικό των 100μ. εμπόδια εξασφάλισε η Δανάη Μπακογιάννη, η οποία τερμάτισε δεύτερη στην 3η ημιτελική σειρά με 13.52 και πήρε την απευθείας πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19:20.

Οι τρεις παρατηρήσεις που δέχθηκε «χάλασαν» την προσπάθεια της Χαράς Γέρου στα 5.000μ. βάδην. Η Ελληνίδα αθλήτρια έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια, τερμάτισε πέμπτη, αλλά δέχτηκε ποινή 30 δευτερολέπτων και έπεσε στην 9η θέση με καταγεγραμμενη επίδοση, 24:03.24. Η Δέσποινα Κουτσίδου πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 24:14.84 και κατέλαβε την 12η θέση στην κατάταξη.

Στη σκυταλοδρομία των αγοριών, οι Βαγγέλης Θαλασσινάκης, Νίκος Σαλίβερος, Πέτρος Σαλίβερος και Φώτης Μπένης περιορίστηκαν στην πέμπτη θέση της σειράς τους με 1:57.35 και κατετάγησαν 16οι στο σύνολο.

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