search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 13:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 11:32

Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)

19.07.2026 11:32
new york

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πάρτι στην Times Square έστησαν οι φίλοι της Αργεντινής, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

Η Νέα Υόρκη θυμίζει Μπουένος Άιρες, με τους φίλους της «αλμπισελέστε» να φωνάζουν ασταμάτητα και να κουνούν σημαίες με το πρόσωπο του αργεντίνου σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι αλλά και του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Οι σφοδρές καταιγίδες βελτίωσαν την αποπνικτική ατμόσφαιρα

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη Νέα Υόρκη καθάρισαν την πυκνή αιθαλομίχλη που προκλήθηκε από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και κάλυψε τις τελευταίες ημέρες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στάδιο MetLife, που για το Μουντιάλ έχει μετονομαστεί σε «New York/New Jersey Stadium», ο ουρανός παρέμενε γκρίζος και καλυμμένος από την ομίχλη, ακόμη και μετά την ισχυρή βροχή, αναγκάζοντας την εθνική Ισπανίας να διακόψει την τελευταία υπαίθρια προπόνησή της.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία

Μουντιάλ 2026: Τελικός Αργεντινή – Ισπανία, η τελευταία παράσταση για τον αξεπέραστο Μέσι απέναντι στον διάδοχο Γιαμάλ

Μουντιάλ: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών ο Κιλιάν Εμπαπέ με 22 γκολ σε 22 αγώνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perou seismos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

aytokinito-venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Αγγίζει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Άνοδος 16% στο πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

mamdani_netanyahu_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι εγκληματίας πολέμου»: Ο Μαμντάνι εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Νετανιάχου

makrypoulia-moments-1
LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα – Ανυψώθηκα και έπεσα στα πατώματα»

zakinthos-pianistria (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ζάκυνθος: Η «ιπτάμενη» πιανίστρια που δίνει ρεσιτάλ μέσα στη θάλασσα και μαγεύει (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

agglia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός - Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Videos)

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 13:13
perou seismos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

aytokinito-venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Αγγίζει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Άνοδος 16% στο πετρέλαιο μέσα σε μία εβδομάδα

mamdani_netanyahu_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι εγκληματίας πολέμου»: Ο Μαμντάνι εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Νετανιάχου

1 / 3