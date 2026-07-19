Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)

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Πάρτι στην Times Square έστησαν οι φίλοι της Αργεντινής, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.



Η Νέα Υόρκη θυμίζει Μπουένος Άιρες, με τους φίλους της «αλμπισελέστε» να φωνάζουν ασταμάτητα και να κουνούν σημαίες με το πρόσωπο του αργεντίνου σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι αλλά και του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Tal como sucedió en Atlanta luego del histórico triunfo ante Inglaterra, la policía de Nueva York SE COPÓ: ¡Buena onda con la hinchada argentina, devolvieron la pelota y que siga el banderazo!



🎬 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan… pic.twitter.com/KMNB58tnOm July 19, 2026

🇦🇷 | Argentina fans enjoy Banderazo at Times Square ahead of World Cup final vs Spain…👏🏻🗽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LuKFHz0Aim — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 18, 2026

Οι σφοδρές καταιγίδες βελτίωσαν την αποπνικτική ατμόσφαιρα

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη Νέα Υόρκη καθάρισαν την πυκνή αιθαλομίχλη που προκλήθηκε από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και κάλυψε τις τελευταίες ημέρες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στάδιο MetLife, που για το Μουντιάλ έχει μετονομαστεί σε «New York/New Jersey Stadium», ο ουρανός παρέμενε γκρίζος και καλυμμένος από την ομίχλη, ακόμη και μετά την ισχυρή βροχή, αναγκάζοντας την εθνική Ισπανίας να διακόψει την τελευταία υπαίθρια προπόνησή της.

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