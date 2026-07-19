Σάλος με δημοσίευμα της Wall Street Journal: Εκστρατεία επιρροής 45 εκατ. του Ισραήλ στις ΗΠΑ με AI, influencers, επικοινωνιολόγους για να γίνει… αρεστό

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Μια εκτεταμένη εκστρατεία επιρροής στις ΗΠΑ, με προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, εταιρειών επικοινωνίας και δικτύων επιρροής, φέρεται να χρηματοδότησε η ισραηλινή κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, ήταν η αντιστροφή της ολοένα και πιο αρνητικής εικόνας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκεται ο Μπραντ Πάρσκαλ, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής της εταιρείας Clock Tower X. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέλαβε, μέσω διαφημιστικής εταιρείας, την υλοποίηση προγράμματος επιρροής στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Ισραήλ.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ανέρχεται στα 45 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνει την αποστολή εκατομμυρίων μηνυμάτων που παράγονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε κινητά τηλέφωνα Αμερικανών πολιτών.

Τα μηνύματα αποστέλλονται μέσω ομάδας με την ονομασία Friends for Peace, με αποστολείς που εμφανίζονται ως «Emma» ή «Sarah». Σε ένα από τα παραδείγματα που παραθέτει η εφημερίδα, οι παραλήπτες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πώς πιστεύετε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα επηρεάσουν την παγκόσμια ασφάλεια;».

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η προσπάθεια διαμόρφωσης της κοινής γνώμης

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εταιρεία Sparkfire έχει αναλάβει την παραγωγή των μηνυμάτων μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας λάβει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 6,5 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Πάρσκαλ είχε παρουσιάσει το σχετικό σχέδιο σε Ισραηλινούς αξιωματούχους ήδη από τα τέλη του 2024, ενώ στις αρμοδιότητές του περιλαμβανόταν και η ενίσχυση φιλοϊσραηλινών αφηγημάτων στις πλατφόρμες του Salem Media Network, όπου κατέχει υψηλόβαθμη διοικητική θέση.

Τόσο ο Πάρσκαλ όσο και το Salem Media Network υποστήριξαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι οι οικονομικές συμφωνίες αφορούσαν αποκλειστικά διαφημιστικές καμπάνιες και όχι παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο ή στις απόψεις των παρουσιαστών.

Η Wall Street Journal αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ συνεργάστηκε τον τελευταίο χρόνο με έξι διαφορετικές εταιρείες για αντίστοιχες εκστρατείες επιρροής στις ΗΠΑ, ενώ περίπου 36 Αμερικανοί έχουν εγγραφεί ως ξένοι πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό του Ισραήλ, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, το 60% των Αμερικανών ενηλίκων εκφράζει πλέον αρνητική άποψη για το Ισραήλ, αποδίδοντας τη στάση αυτή κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η χώρα διαχειρίστηκε τους πολέμους στη Γάζα και το Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Πάρσκαλ συμμετέχει στη δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακού περιεχομένου με φιλοϊσραηλινή οπτική, επιδιώκοντας να επηρεάσει τα δεδομένα που αξιοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι απαντήσεις τους να παρουσιάζουν ευνοϊκότερη εικόνα για το Ισραήλ.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ξεχωριστή καμπάνια ύψους 3 εκατ. δολαρίων από την οργάνωση Show Faith by Works, η οποία απευθύνεται κυρίως σε χριστιανούς φοιτητές και μέλη ευαγγελικών εκκλησιών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εκστρατεία επιδιώκει να ενισχύσει τη θετική εικόνα του Ισραήλ, συνδέοντας παράλληλα τον παλαιστινιακό πληθυσμό με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκρινε δημόσια τις συγκεκριμένες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται επηρεασμός της αμερικανικής κοινής γνώμης με στόχο να υπονομευθούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Τέλος, η Wall Street Journal σημειώνει ότι στον ισραηλινό προϋπολογισμό του 2026 προβλέπονται περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια για δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας και στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Υποστηρικτές των πρωτοβουλιών αυτών υποστηρίζουν ότι αποτελούν απάντηση στις εκστρατείες επιρροής που αποδίδονται στο Ιράν και σε φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

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