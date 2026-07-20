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20.07.2026 13:46

Βάδην, pick and roll και… libero: Το quiz που έκλεψε την παράσταση στο event της Allwyn με τις 5 μεγαλύτερες ομοσπονδίες της Ελλάδας

20.07.2026 13:46
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Γιώργος Καπουτζίδης

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Ιδιαίτερα απολαυστικές στιγμές χάρισε το event της Allwyn προς τιμήν των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός.

Για πρώτη φορά, εκπρόσωποι του στίβου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου και της κολύμβησης βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Allwyn στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Γιώργος Καπουτζίδης, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Ξεχωριστό τόνο στη βραδιά έδωσε ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος αλληλεπίδρασε με το κοινό και τους καλεσμένους μέσα από ένα διασκεδαστικό quiz αθλητικών γνώσεων, που πρόσφερε άφθονο γέλιο.

Η Βάσω Λασκαράκη προσπάθησε να εξηγήσει τους κανόνες του βάδην, ενώ η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε τη δική της – ευρηματική αλλά όχι απολύτως επιτυχημένη – ερμηνεία για το pick and roll.

Ντορέττα Παπαδημητρίου, Βασίλης Σπανούλης

Ανάλογα απολαυστική ήταν και η στιγμή που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το βόλεϊ και τη θέση του libero, με το χιούμορ και τις αυθόρμητες ατάκες να κερδίζουν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Βάσω Λασκαράκη, Γιώργος Καπουτζίδης

Δείτε το βίντεο:

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