Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η συγκυρία φέρνει δύο στοιχεία/γεγονότα που συνηγορούν σε… ανασχηματισμό.

Πρώτο, είναι η επιμονή του πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη – πολύς ο χρόνος και αδήριτη η ανάγκη για διορθωτικές αλλαγές στην κυβέρνηση.

Δεύτερο, η εξέλιξη με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απαλλαγή επτά στελεχών – μεταξύ αυτών και υπουργών που απομακρύνθηκαν έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση – δημιουργεί νέα δεδομένα.

Αφού το Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρούν ότι δικαιώνεται η κυβέρνηση και αδικήθηκαν στελέχη, τότε το λογικό επόμενο βήμα είναι και η αποκατάστασή τους.

Για παράδειγμα ο Κώστας Τσιάρας ή ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Δεν μπορείς να καλείς την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη, αλλά εσύ να μην δικαιώνεις τους ανθρώπους έτσι;

Δεν κρίνω, αλλά αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων.

Είναι και ο Μάκης Βορίδης στην κατηγορία των προς αποκατάσταση στελεχών, καθώς ήταν από τους πρώτους που στήριξαν σθεναρά τη γραμμή μετωπικής σύγκρουσης με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

στην κατηγορία των προς αποκατάσταση στελεχών, καθώς ήταν από τους πρώτους που στήριξαν σθεναρά τη γραμμή μετωπικής σύγκρουσης με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο ανασχηματισμός δεν θα γίνει εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατά νου να κάνει εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Επειδή κυκλοφόρησε κάποια στιγμή περί «σαρωτικού» ανασχηματισμού, σας λέω πως το θεωρώ απίθανο, δεν είναι της σχολής Μητσοτάκη τέτοιες αλλαγές. Πιο πολύ για… «ψαρωτικό» θα τον έλεγα τον ανασχηματισμό που πιθανόν έρχεται.

Οι παλιοί τρομάζουν τους νέους στην ΕΛΑΣ

Μέχρι να γίνουν οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν τελικό… προορισμό την ΕΛΑΣ, το κλίμα μεταξύ των στελεχών στο κόμμα Τσίπρα ήταν γενικά ευχάριστο και χωρίς πολλά άγχη. Σχεδόν όλα τα στελέχη πρώτης, δεύτερης και τρίτης γραμμής μην σας πω, έχουν πάρει ρόλους.

Τώρα όμως βλέπω πολλούς να… ιδρώνουν! Και δεν είναι από τον καύσωνα. Βλέπουν ότι έρχονται οι… παλιοί φίλοι του προέδρου, έμπειρα στελέχη με μηχανισμούς πίσω τους και φοβούνται ότι οι ισορροπίες θα αλλάξουν, οι ρόλοι θα αναδιαταχθούν και τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τους νέους και άπειρους της ομάδας που έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μιλάω και για το κεντρικό σύστημα διοίκησης της ΕΛΑΣ και για τις υποψηφιότητες σε μία σειρά από νομούς και εκλογικές περιφέρειες της Αττικής.

Το εύρος των ανακατατάξεων θα κριθεί βέβαια από το πόσους και ποιους θα πάρει στο κόμμα ο πρόεδρος Αλέξης, απ’ όσους έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έμπειρος ο Τσίπρας θα μετρήσει υποθέτω εάν θα του κάνει ζημιά ή θα τον βοηθήσει όλη αυτή η μεταπήδηση.

Ο φόβος για Πολάκη, η μπαλάντα της Δούρου και ο ισχυρός Παππάς

Δεν το αντέχουν το σκληρό ροκ και το απρόβλεπτο πολιτικό παιχνίδι στον (εναπομείναντα) ΣΥΡΙΖΑ – προτιμούν τις… μπαλάντες.

Γι’ αυτό και ούτε αυτή τη φορά έδωσαν τον κεντρικό ρόλο στον Παύλο Πολάκη.

Προτίμησαν την Ρένα Δούρου, μία πιο «συμβατή» με τα καθιερωμένα πολιτικά «κουτάκια», περσόνα.

Κι ας είχαν με τον Πολάκη περισσότερες πιθανότητες να μπουν στη Βουλή.

Τώρα θα κυνηγήσουν το… όνειρο – θα το πεις και κατόρθωμα – να ξεπεράσουν το όριο του 3% βασιζόμενοι στον συναισθηματισμό και τον θυμό! Ο συναισθηματισμός αφορά στους ιστορικούς και ψυχικούς δεσμούς που έχει ένας κόσμος με τον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι θυμίζει και συνεγείρει το brand σε αυτό τον κόσμο.

Και ο θυμός αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τη συμπεριφορά του απέναντι στο κόμμα με το οποίο βάδισε επί δεκαετίες.

Μην τα υποτιμάτε αυτά τα δύο στοιχεία. Απλά μένει να φανεί εάν επαρκούν για το στόχο.

Η πιο ισχυρή θέση από αυτές οι μοιράστηκαν στο νέο σχήμα είναι αυτή του γραμματέα, που δόθηκε στον Νίκο Παππά. Διότι πρόεδρος της ΚΟ, που εκλέχτηκε από 8 βουλευτές η Ρένα Δούρου, παύει να υπάρχει ότι διαλύεται η Βουλή. Αλλά το κόμμα συνεχίζει.

Στα… αβαθή του Ιονίου ο Γερουλάνος

Είπε ο Παύλος Γερουλάνος να μαζέψει τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές της Βουλής και παραλίγο να βγουν… ειδήσεις. Αλλά ως συνήθως συμβαίνει με τον Παύλο, οι ειδήσεις βγαίνουν όχι από αυτά που λέγονται, αλλά από αυτά που δεν λέγονται!

Σχεδόν όλη η κουβέντα ήταν για τις… ιχθυοκαλλιέργειες, καθότι ο Γερουλάνος διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση στο Ιόνιο. Και προτίμησε να τους πει για το πώς εκτρέφονται τα ψάρια και τι ισχύει στον τομέα αυτό, παρά να ανοίξει τα χαρτιά του για το ΠΑΣΟΚ.

Για να μην γίνει παρεξήγηση και ερμηνευτεί η σύναξη ως… αρχηγική κίνηση, ενόψει εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Γερουλάνο εμφανίστηκαν στο τραπέζι και οι άλλοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο Δημήτρης Μάντζος και ο Παύλος Χρηστίδης. Δεν είναι καιρός για… θερμά επεισόδια στο Κίνημα, ακόμα.

Μεταγραφές ΠΑΣΟΚ

Μιας και ο λόγος για το ΠΑΣΟΚ, αυτή η εβδομάδα έχει… μεταγραφές. Έτσι, για να κλείσει η σεζόν με ευχάριστα νέα και προς εξισορρόπηση των αρνητικών δημοσκοπήσεων, που φέρνουν το Κίνημα… καρφωμένο στην Τρίτη θέση.

Εκτός απροόπτου λοιπόν ανακοινώνεται ο Ευάγγελος Αποστολάκης, καθώς ο ναύαρχος έχει προ πολλού συμφωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Νίνα Κασιμάτη τουναντίον δεν είναι ακόμα έτοιμη – το θέμα της δηλαδή δεν θεωρείται ώριμο γι’ αυτή τη φάση.

Γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

Νευρικότητα διακρίνω σε πολλές γαλάζιες εκλογικές περιφέρειες, καθώς ο ανταγωνισμός είναι τύπου «ο θάνατός σου η ζωή μου» – πολιτικά μιλάμε πάντα, ακόμα κι αν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παράδειγμα της άγριας… Λακωνίας.

Ο Νεοκλής Κρητικός πρόλαβε και εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση ευχαριστώντας τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που στελέχωσε την Ομάδα Πρόληψης της αστυνομίας στο νομό.

Η ανακοίνωση αυτή έκανε… «Μανιάτη» τον υφυπουργό Άμυνας και έτερο βουλευτή του νομού, τον Θανάση Δαβάκη, ο οποίος σε οργίλη ανάρτησή του κατηγορεί τον Κρητικό, χωρίς να τον κατονομάσει πάντως, ότι παρουσιάζει κινήσεις του Χρυσοχοίδη ως δικές του και επιπλέον ότι λέει… ψέματα!

Διαμαρτύρονται οι έμποροι για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των ψηφιακών υποχρεώσεων

Ένα επιπλέον ενοίκιο το…μήνα κοστίζουν στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση οι συνεχείς νέες ψηφιακές υποχρεώσεις όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι διασυνδέσεις με την ΑΑΔΕ και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Οι έμποροι επισημαίνουν ότι το κόστος συμμόρφωσης αυξάνεται διαρκώς, δημιουργώντας μια νέα, μόνιμη δαπάνη για τις επιχειρήσεις.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο εμπορικός κόσμος δεν είναι αντίθετος στις μεταρρυθμίσεις ούτε στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Επισημαίνει όμως ότι η εφαρμογή κάθε νέας υποχρέωσης συνοδεύεται από επιπλέον κόστος, το οποίο σήμερα επωμίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι επιχειρήσεις.

Εξάλλου η ανάγκη περιορισμού του διοικητικού και κανονιστικού βάρους αποτελεί και βασική κατεύθυνση της Έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

ΕΖΑ: Η διάψευση φημών και οι δυνατότητες ανάπτυξης

Τις φήμες που θέλουν την ΕΖΑ να έχει εξαγοραστεί από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων διέψευσε πριν λίγες μέρες ο CEO της εταιρείας Νικήτας Ασπιώτης.

«Δεν έχουμε πουληθεί» είπε κατά λέξη ο επικεφαλής της ζυθοποιίας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου συμπληρώνοντας μάλιστα ότι η εταιρεία έχει τεράστιες δυνατότητες ποσοτικά και ποιοτικά.

Βέβαια αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν έδωσε το «παρών» κανείς από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας για να δώσει ένα μεγαλύτερο «βάρος» στη διάψευση των φημών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση πάντως, οι πωλήσεις στο κανάλι της εστίασης κατά το πρώτο εξάμηνο κινούνται με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 15%, έναντι 8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ διψήφια είναι η ανάπτυξη και στο οργανωμένο λιανεμπόριο

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