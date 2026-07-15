Η ξαφνική συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, ο Ανδρουλάκη και το σύνδρομο Σιρανό, οι κινήσεις Σαμαρά, η μεσολάβηση Παππά και η γοητεία των προνομίων  

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Καλημέρα σας

Και ξαφνικά έχουμε μεγάλη και τολμηρή θα έλεγα, συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες. Συζήτηση δημόσια, ευθεία και με έκφραση ανοιχτά των επιθυμιών και των επιδιώξεων. Όχι στο παρασκήνιο, ούτε με υπονοούμενα.

Μετά τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα μπορούσε να γίνει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα μπει όρος να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ήρθε ο Παύλος Μαρινάκης να αποκλείσει το σενάριο με τον πρώην πρωθυπουργό και να εισάγει ένα άλλο: Συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι του Νίκου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ. Κάποιο άλλο (με άλλη ηγεσία δηλαδή) που να μην λέει τις συριζαϊκές τρέλες, που λέει ο Ανδρουλάκης, είναι η ελεύθερη μετάφραση της δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Και επειδή ένα «άλλο ΠΑΣΟΚ» δεν φαίνεται να προκύπτει, η έμμεση πρόσκληση μπορεί να αφορά όσους είναι πρόθυμοι έτσι κι αλλιώς να συνεργαστούν με τη ΝΔ σε περίπτωση πολιτικού αδιεξόδου. Και ίσως αυτοί να μην είναι λίγοι και δεν εννοώ μόνο την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο Ανδρουλάκης, οι αμφισβητήσεις και ο… Σιρανό

Γενικά το ΠΑΣΟΚ έχει πέραση στη ΝΔ, αλλά είναι μπερδεμένο τι ακριβώς εννοούν με όλο αυτό για τον Ανδρουλάκη.

Προς αποσαφήνιση λοιπόν:

Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ειδικά εάν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.

Ο Ανδρουλάκης δύσκολα θα αμφισβητηθεί ακόμα κι αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, ακόμα κι αν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ έχουν φθίνουσα πορεία. Ελέγχει έναν μηχανισμό που είναι απίθανο να παραμερίσει για τον οποιοδήποτε λόγο.

Ο Γερουλάνος μπορεί να λέει όλα αυτά για τη βελόνα, αλλά δεν πρόκειται να κινηθεί για αλλαγή «εν κινήσει».

Μάλιστα όσο το ΠΑΣΟΚ πάει προς τον «πυρήνα» του, τόσο ισχυροποιείται στο εσωτερικό του κόμματος ο Ανδρουλάκης.

Τόσο απλά.

Κάποιοι περιμένουν – εάν όντως τα ποσοστά φθίνουν κι άλλο – να το καταλάβει μόνος του ο πρόεδρος Νίκος. Ε, τότε χρειάζεται υπομονή. Πιο γρήγορα κατάλαβε η Ρωξάνη ποιανού είναι τα γράμματα φοβάμαι – καημένε Σιρανό, η σκέψη μας αιώνια μαζί σου…

Χωρίς άγχος ο Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να σας πω, δεν τα «ακούει» αυτά τα περί εκλογών τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Στην πραγματικότητα μάλλον, δεν έχει κανένα άγχος. Όποτε κι αν γίνουν εκλογές είναι πλέον έτοιμος να κατεβάσει ψηφοδέλτια και να οργανώσει την εκστρατεία προς τις κάλπες – παλιά μου τέχνη κόσκινο, που λένε.

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν πρόκειται να επισπεύσει ανακοινώσεις για το κόμμα με βάση σενάρια, φήμες και… «αποκλειστικές πληροφορίες» που πλασάρουν κάποιοι/ες για τον ακριβή χρόνο των εκλογών – πχ 27 Σεπτεμβρίου, όπως κυκλοφόρησε. Θα το κάνει με το δικό του πλάνο. Αργά και βασανιστικά.

Όσο για τα περί συνεργασίας με τη ΝΔ, που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, δεν θέλω να στεναχωρήσω καρδιές, το ξέρετε ότι σε αυτά έχω ευαισθησίες, αλλά σε συνομιλητές του ο πρόεδρος Αντώνης λέει τη φράση «ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή». Δεν είναι προσωπική αιχμή για τον Άδωνι βέβαια, αλλά πολιτικό σχόλιο επί της συζήτησης.

Συμφωνία ή σύγκρουση

Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ενώ κατάφεραν το δύσκολο – να αποτρέψουν το σχέδιο Φάμελλου για διάλυση του κόμματος – κινδυνεύουν να πετύχουν μόνοι τους ό,τι δεν μπόρεσε ο πρόεδρος Σωκράτης, των «χαρούμενων γραφείων».

Λίγο αν το προσπαθήσουν βλέπω να το καταφέρνουν, καθώς φλερτάρουν και με νέα σύγκρουση μεταξύ τους, αλλά και με τη… γραφικότητα.

Φανταστείτε δηλαδή να έχουν μείνει 7, ίσως 8, άντε 9 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα και ενώπιον αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας να εμφανιστούν… δύο υποψήφιοι για την προεδρία της. Να εκλεγεί πρόεδρος ΚΟ με… 4-3 πχ, ή με 5-4!

Και πριν από αυτή τη διαδικασία να πάνε στην αποδεκατισμένη κεντρική επιτροπή και την ακόμα πιο αποδεκατισμένη πολιτική γραμματεία και να σφαχτούν επίσης.

Αυτά βλέπει ο Νίκος ο Παππάς, όπως και άλλοι ρεαλιστές και συνετοί, και προτείνουν μία συμφωνία «κυρίων και «κυριών».

Με λίγη σοβαρότητα και ακόμα περισσότερη συλλογικότητα, ίσως το σώσουν το μαγαζί.

Η διανομή ρόλων, καθότι δεν υπάρχει δυνατότητα να λυθεί άμεσα, ολοκληρωτικά και τελεσίδικα το θέμα ηγεσίας, με προσφυγή στη βάση δηλαδή, φαίνεται να έχει μία λογική.

Αποχωρούν κρατώντας τα προνόμια

Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει και από κάτι άλλο και αυτό αγχώνει πολλούς: Να μείνουν επίτηδες κάποιοι βουλευτές στο κόμμα μέχρι να γίνει η διαδικασία ανάδειξης προέδρου της ΚΟ και να καθορίσουν αυτοί την έκβαση της μάχης. Και μετά να… φύγουν.

Μιλάμε για παραλογισμό, αλλά όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο χώρο, τίποτα δεν κάνει εντύπωση.

Αυτό δε, που ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν μεν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και τους μισθούς και τα προνόμια της ενδιάμεσης περιόδου, είναι από τα απίστευτα, αλλά αληθινά. Έχω περιέργεια τι θα (τους) κάνει ο πρόεδρος Αλέξης, που έχει θέσει όρο να παραιτηθούν από βουλευτές. Μέσα σε μία ημέρα το έκαναν τρεις, ο Παναγιωτόπουλος (ουδεμία έκπληξη), ο Μεϊκόπουλος (αδιάφορο) και εκείνος ο χαμηλοβλεπούσας ο Γαβρήλος.

Αύξηση κεφαλαίου με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor μπορεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της αγοράς, όμως στο παρασκήνιο οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην επιτυχία της διαδικασίας. Στην αγορά εκτιμούν ότι η άντληση νέων κεφαλαίων αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα ξεδιπλωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η διοίκηση θα επιδιώξει να επιταχύνει κινήσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ δεν αποκλείουν και νέες συνεργασίες στο εξωτερικό. Άλλωστε, όταν μια εταιρεία ζητά από την αγορά φρέσκο χρήμα, οι επενδυτές δεν αγοράζουν μόνο το σήμερα, αλλά κυρίως την επόμενη ημέρα. Και αυτή, όπως λένε όσοι παρακολουθούν στενά τον όμιλο, αναμένεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον.

Το στοίχημα μετά τις πρώτες παραδόσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες παραδόσεις έργων στο Ελληνικό έχει ήδη ξεκινήσει, όμως όσοι γνωρίζουν καλά την αγορά ακινήτων λένε ότι το πραγματικό στοίχημα για τη Lamda Development αρχίζει τώρα. Η λειτουργία του The Ellinikon Sports Park και η σταδιακή παράδοση νέων υποδομών θα αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο η επένδυση μπορεί να περάσει από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή λειτουργία. Στην αγορά εκτιμούν ότι κάθε επιτυχημένη παράδοση ενισχύει την εμπιστοσύνη αγοραστών και επενδυτών, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει και τον πήχη των προσδοκιών για τα επόμενα έργα. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στο τι παραδίδεται, αλλά και στο αν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που έχουν ίδιο ΦΠΑ με τα…Rolex και τα παράπονα Καραμούζη

Το γεγονός ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν ΦΠΑ 24% τη στιγμή που για τους ανθρώπους έχουν 0% στηλίτευσε με ιδιαίτερα έντονο ύφος ο Νίκος Καραμούζης πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERC που μεταξύ άλλων, επενδύει στις ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές. «Έχουν μπλέξει τα Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά και ζητάει από την Πολιτεία μείωση του φόρου καθώς όπως συμπλήρωσε «στο εξωτερικό δεν υπάρχει πουθενά το 24% για τον συγκεκριμένο τομέα». Πάντως ο όμιλος «Πλακέντια» του SMERC λειτουργεί ήδη 9 κλινικές σε όλη την Ελλάδα από το 2022 έως σήμερα, αρκετές εκ των οποίων μάλιστα βρίσκονται σε νησιά όπως η Τήνος και η Σίφνος…

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ που δεν είχε ανάγκη και γιατί την κάνει

Η αύξηση του free float στο 30% από το 15% περίπου που είναι σήμερα, η μείωση του καθαρού δανεισμού και η ενίσχυση της μερισματικής απόδοσης είναι κάποιοι από τους στόχους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ στην οποία προχωρά η ElvalHalcor. Επίσης όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας στα σχέδια της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός επενδυτικού πλάνου ύψους 850 εκατ. ευρώ ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα ύψους περίπου 895 εκατ. ευρώ. Πάντως όπως ανέφερε η διοίκηση η εταιρεία δεν είχε ανάγκη την ΑΜΚ για να υλοποιήσει το παραπάνω επενδυτικό πλάνο, αλλά παρόλα αυτά προχώρησε για να είναι πιο άνετη και να πετύχει ενίσχυση της διασποράς της μετοχής στο χρηματιστήριο.

Αυτή τη στιγμή «χτίζεται» το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ στο οποίο σύμφωνα με τη διοίκηση συμμετέχουν τόσο ευρωπαϊκά όσο και αμερικάνικα κεφάλαια.

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