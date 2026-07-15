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15.07.2026 08:05

Πετρέλαιο: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το ανοδικό σερί των τιμών – Στα 86 δολάρια το Brent

15.07.2026 08:05
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Ανοδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο του νέου γύρου συγκρούσεων που σημειώνεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, το πετρέλαιο Brent έφτασε τα 86 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας ένα τριήμερο ανοδικό σερί, ενώ την ίδια τάση ακολουθεί και το WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι έχοντας επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν πριν από ένα μήνα, μετά την υποχώρηση στον απόηχο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πετρέλαιο: Παγκόσμια ανησυχία για την άνοδο των τιμών

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, απέσυρε τα σχέδιά του για επιβολή τέλους 20% ανά φορτίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι τυχόν διαφυγόντα έσοδα θα αντισταθμιστούν από μελλοντικές επενδύσεις χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ.

Συνεπώς, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αύξησαν τις ανησυχίες για την προσφορά, προσθέτοντας νέα αβεβαιότητα μετά την αύξηση των εξαγωγών των παραγωγών του Περσικού Κόλπου που ακολούθησε την υπογραφή της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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