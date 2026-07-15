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15.07.2026 10:06

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και ο διευθυντής της Κ.Ο. Γιώργος Μπάκης – «Επικρατούν προσωπικές στρατηγικές στο κόμμα»

15.07.2026 10:06
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Με αιχμές κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Γιώργος Μπάκης.

Σε επιστολή του εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα εσωκομματικά προβλήματα και τόνισε πως οι εξελίξεις στο κόμμα τον έσπρωξαν στην απόφαση να παραιτηθεί.

Η επιστολή παραίτησης

Αξιότιμα μέλη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σας γράφω αυτή την επιστολή με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η συνεργασία μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκα υπηρετώντας με συνέπεια τις αποφάσεις του κόμματος, είτε συμφωνούσα είτε διαφωνούσα με αυτές.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια.

Βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας.

Το κόμμα που ιστορικά υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, τη διαφορετική άποψη και τη συντροφικότητα, δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν και απαξιώνουν στελέχη, που ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και που αντιμετωπίζουν την πολιτική διαφωνία με εχθρότητα.

Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες μου. Και προφανώς, όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την παραίτηση του Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και τα όσα πρωτοφανή ακολούθησαν, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι ευθύνες όλων μας είναι τεράστιες.

Έχουμε χρέος απέναντι στους συντρόφους μας να αγωνιστούμε για την ενότητα και όχι να εντείνουμε τον διχασμό.

Και έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να σταθούμε δίπλα τους, την ώρα που η διεφθαρμένη κυβέρνηση της Δεξιάς τους κλέβει λίγο λίγο τη ζωή.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας.

Πάνω από όλα, όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Φάμελλο για την αμέριστη εμπιστοσύνη και τις ευκαιρίες που μου προσέφερε. Μαζί περάσαμε περιόδους δημιουργικές αλλά και μεγάλες προκλήσεις, από τις οποίες κρατώ μόνο τα θετικά μαθήματα και τις κοινές μας προσπάθειες.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Μπάκης
Διευθυντής ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

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