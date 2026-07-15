«G.I. Joe»: Ο Bradley Cooper διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο reboot του Danny McBride (video)

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Ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), ο οποίος είχε αρχικά συμφωνήσει να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία «G.I. Joe» της Paramount, αποχώρησε από το πρότζεκτ για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Στη θέση του, το στούντιο φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον υποψήφιο για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), προκειμένου να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στη νέα μεταφορά του franchise σε σενάριο του Ντάνι ΜακΜπράιντ (Danny McBride).

Όπως αναφέρει το Nexus Point News, οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, καθώς είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Aloha» του Κάμερον Κρόου (Cameron Crowe) το 2015, ενώ ο Κούπερ πραγματοποίησε μια guest εμφάνιση ως Elijah Gemstone στη σειρά του ΜακΜπράιντ για το HBO, «The Righteous Gemstones».

Το επερχόμενο reboot θα αποτελέσει την πρώτη ταινία του franchise μετά το «Snake Eyes: G.I. Joe Origins» του 2021, με πρωταγωνιστή τον Χένρι Γκόλντινγκ (Henry Golding).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από λίγους μήνες, η Paramount είχε αναθέσει την ανάπτυξη δύο ξεχωριστών σεναρίων για το νέο κεφάλαιο στον Μαξ Λάντις (Max Landis) και τον Ντάνι ΜακΜπράιντ. Το στούντιο απέρριψε τελικά την εκδοχή του Λάντις λόγω «δημιουργικών διαφορών», δίνοντας το πράσινο φως στην πρόταση του ΜακΜπράιντ. Με την προσθήκη του Κούπερ να βρίσκεται στα σκαριά, το πολυσυζητημένο πρότζεκτ πλησιάζει πλέον το στάδιο της προ-παραγωγής.

Ο διάσημος ηθοποιός δανείζει τη φωνή του στην ταινία «Ally» του Μπονγκ Τζουν Χο (Bong Joon Ho), ενώ παράλληλα βρίσκεται και στην παραγωγή του prequel για το «Ocean’s Eleven», αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό της Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie).

Σύμφωνα με το World of Reel, μετά την ολοκλήρωση αυτού του πρότζεκτ, αναμένεται να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το «G.I. Joe». Επιπλέον, ο Κούπερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Σον Πεν (Sean Penn) για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, τα γυρίσματα της οποίας δεν αναμένονται πριν από τα τέλη του 2027.

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