Ρεβάνς – «Η συνέλευση των Νάνων» (Videos)

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Μετά την «Ιουλιέτα», οι Ρεβάνς παρουσιάζουν τη «Συνέλευση των Νάνων», το δεύτερο single από το νέο τους άλμπουμ «Τι συνέβη;».

Αφετηρία του τραγουδιού είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραμύθια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Οι επτά νάνοι, λίγο πριν ξεκινήσουν για τη δουλειά τους, συγκεντρώνονται στο σπίτι τους. Όμως η ιστορία παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Το παραμύθι γίνεται αλληγορία και οι ήρωές του αποκτούν φωνή, μιλώντας για την εργασία, τη συλλογικότητα και τη δύναμη της κοινής διεκδίκησης.

Λίγο πριν από το τελευταίο ρεφρέν, η αφήγηση του Πάρι Ρούπου μεταφέρει τη δράση στην Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορικές εργατικές διεκδικήσεις που, παρά το πέρασμα του χρόνου, εξακολουθούν να ηχούν απροσδόκητα επίκαιρες.

Η «Συνέλευση των Νάνων» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του άλμπουμ «Τι συνέβη;», όπου οι Ρεβάνς συνεχίζουν να εξερευνούν τον ιδιαίτερο μουσικό τους κόσμο, συνδυάζοντας τον ηλεκτρικό ήχο με τη βιωματική αφήγηση, τον συμβολισμό και το κοινωνικό βλέμμα.

Στο τραγούδι συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Θοδωρής Καρέλλας, Ηλίας Βαμβακούσης και Πάρις Ρούπος, οι οποίοι ενώνουν τις φωνές τους με το συγκρότημα σε μια ερμηνεία που αναδεικνύει τον συλλογικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Ένα τραγούδι που αποδεικνύει πως ακόμη και τα παραμύθια μπορούν να μιλήσουν με τρόπο απόλυτα σύγχρονο.

Η Συνέλευση των Νάνων

Το νέο άλμπουμ «Τι συνέβη;»

Track List

1. Ρεβάνς | Το Σπίρτο

2. Ρεβάνς | Δυο Δελφίνια

3. Ρεβάνς | Ιουλιέττα

4. Ρεβάνς, Ολίνα Άλση και Άννα Χρυσάνθου | Ούτε Δούλα Ούτε Κυρά

5. Ρεβάνς, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Θοδωρής Καρέλλας, Ηλίας Βαμβακούσης | Η συνέλευση των Νάνων

6. Ρεβάνς και Τάσος Κοφοδήμος – Σπηλιά (Σεπτέμβρης 1831- Ιούνιος 1945)

7. Ρεβάνς και Βασίλης Ράλλης | Εθνικοί ευεργέτες

8. Ρεβάνς | Τι Συνέβη Στον Βασίλη

09. Ρεβάνς | Κανονικότητα

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