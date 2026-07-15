Ξεχωριστός Ντοστογέφσκι στην Αρχαία Κόρινθο

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Μια μοναδική, μυσταγωγική βραδιά στον εμβληματικό Ναό του Απόλλωνα, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Κορίνθου ετοίμασαν ο ηθοποιός Δημήτρης Μαζιώτης και η σκηνοθέτις Έλενα Αγγελοπούλου, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 μ.μ με ελεύθερη είσοδο.

Η παράσταση

Η παράσταση φωτίζει την υπαρξιακή αγωνία του ήρωα με τα εργαλεία του σύγχρονου θεάτρου: μουσική, διαρκή κίνηση, έντονο ρυθμό, ηχητικά τοπία και το φως δυνατό συμπαίκτη. Στοιχεία που αναδεικνύουν το μεγάλο ερώτημα της αναζήτησης του νοήματος της ύπαρξης.

Ο «Γελοίος» παύει να είναι µόνο ένας λογοτεχνικός ήρωας. Γίνεται ένας από εµάς. Ο άνθρωπος του σήμερα, σε κρίση ταυτότητας, που βυθίζεται στον θόρυβο του κόσμου και παλεύει να κρατήσει το νήμα της ύπαρξης του. Έως ότου το όνειρο διαλύσει την φαινομενική πραγματικότητα. Έρχεται, τον απελευθερώνει και τον «αφυπνίζει».

Ένας σωµατικός µονόλογος, γεμάτος ένταση, συνομιλεί µε τα υπαρξιακά ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου, που αναζητά μια βαθιά, ανθρώπινη εμπειρία.

Ο πρωταγωνιστής

Λέει ο Δημήτης Μαζιώτης: Η παρουσίαση του αριστουργήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στον Ναό του Απόλλωνα αποτελεί μια βαθιά πνευματική και καλλιτεχνική σύμπραξη. Ο Απόλλωνας, ως θεός του φωτός, της μουσικής και της αλήθειας, συνομιλεί με τον πυρήνα του ήρωα. Ο «Γελοίος» είναι ο άνθρωπος του σήμερα, βυθισμένος στο σκοτάδι, ο οποίος μέσα από ένα αποκαλυπτικό όνειρο οδηγείται στην απόλυτη «αφύπνιση».

Σε έναν χώρο όπου για αιώνες λατρευόταν το Φως, ο σωματικός μονόλογος αποκτά μια νέα, τελετουργική διάσταση. Τα αρχαία μάρμαρα γίνονται ο φυσικός «καμβάς της μνήμης» και το μήνυμα του έργου αντηχεί πιο ισχυρό από ποτέ μέσα από τη σοφία και την αιωνιότητα του αρχαιολογικού τοπίου.

Η Σκηνοθέτις

Λέει η Έλενα Αγγελοπούλου: Πώς γίνεται, ένας άνθρωπος στο περιθώριο, σχεδόν αόρατος κι έτοιμος να σβήσει, να ανατάσσεται και μέσα από το σκοτάδι του να βλέπει το φως; Ποιο είναι το όνειρο που τον ξυπνά και τον µεταµορφώνει;

Ο εσωτερικός σεισµός του ήρωα ήταν η αφετηρία μου για να χτίσω τη σκηνική απόδοση της λογοτεχνικής αποκάλυψης, που μόνο ο Ντοστογιέφκσι μπορεί να δημιουργήσει. Με λόγο ατόφιο, χωρίς να «εικονίζεται», ο συγγραφέας μάς ενέπνευσε για να εμβαθύνουμε σε µία performance συνείδησης.

Στο κέντρο όλων ο λόγος του Ντοστογιέφσκι, ζωντανός, αβυσσαλέος, λυτρωτικός, με ήχο, φως και κίνηση.

Το σώμα του ηθοποιού γίνεται η γλώσσα του. Τα φώτα ο καμβάς της µνήµης. Οι ήχοι ειναι ο παλµός. Ένας κόσµος που θρυµµατίζεται και αναγεννιέται διαρκώς.

Δηµιουργήσαµε µία παράσταση με την προσδοκία να μην αγγίζει µόνο το µυαλό αλλά να δονεί το σώµα του κοινού.

Δεν επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του έργου, όχι γιατί δεν υπάρχει ελπίδα- αλλά γιατί η ελπίδα δεν επιβάλλεται. Προτείνεται. Το μήνυμα του ήρωα δεν είναι απάντηση. Είναι πρόκληση.

«Η συνείδηση της ζωής είναι ανώτερη απ’ τη ζωή, η γνώση των νόµων της ευτυχίας είναι ανώτερη από την ευτυχία».

Αν πολεμήσουμε όλα αυτά, ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος!

INFO

Μετάφραση: Βούλα Κοψίνη

Διασκευή: Έλενα Αγγελοπούλου, Δημήτρης Μαζιώτης

Κίνηση: Φαίδρα Σούτου

Μουσική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ρόδης

Κοστούμια – Σκηνικός Χώρος: Δημήτρης Μαζιώτης, Έλενα Αγγελοπούλου

Video – Trailer: Thanos Angelis

Διοργάνωση: Δήμος Κορινθίων – Διεύθυνση Πολιτισμού – Με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας

ΧΟΡΗΓΟΣ: MOTOROIL

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