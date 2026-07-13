«Ίων» του Ευριπίδη από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης παρουσιάζει, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, ένα έργο βασισμένο στον «Ίωνα» του Ευριπίδη, όπως το ξαναέγραψε ο συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης, σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη.
Ο «΄Ιων» είναι ένα από τα πλέον αμφίσημα έργα του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, περιέχει κωμικοτραγικά στοιχεία και απλούς –αντιηρωικούς χαρακτήρες, με στοιχεία ρομαντικής περιπέτειας, ενώ το φυσικό του σκηνικό είναι ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς.
Η Κρέουσα, που έχει μείνει έγκυος από το Απόλλωνα, γεννάει ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο για την κοινωνική κατακραυγή. Ο Ερμής μεταφέρει στους Δελφούς το βρέφος ώστε μεγαλώνοντας να υπηρετήσει την Πυθία στο ναό του Απόλλωνα. Η Κρέουσα, στη συνέχεια, παντρεύεται τον Ξούθο, δεν μπορούν όμως να κάνουν παιδιά και καταφεύγουν στους Δελφούς για να πάρουν χρησμό.
Εκεί ο Ξούθος, σ’ ένα ακόμα παιχνίδι του Φοίβου, ενημερώνεται ότι έχει έναν γιο, τον Ίωνα και θέλει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Η Κρέουσα, θυμωμένη, αποπειράται να δολοφονήσει το γιο της, τον Ίωνα, αγνοώντας πως πρόκειται για το χαμένο της παιδί. Η απόπειρα τελικά αποτυγχάνει και η τραγωδία έχει αίσιο τέλος.
Ο Ευριπίδης δεν παρουσιάζει τους ήρωές του ως υπεράνθρωπους, όπως ο Αισχύλος, ούτε ιδανικούς, όπως ο Σοφοκλής, αλλά τους κατεβάζει μέσα στο πηγάδι της ανθρώπινης αθλιότητας, επιμένοντας να φτάσει στο βάθος της ανθρώπινης φύσης, διερευνώντας τα σκοτεινά της πάθη.
Στη νέα αυτή προσαρμογή του «Ίωνα», για τρεις ηθοποιούς, συμμετέχουν η Κρέουσα, ο Ίων και ο Ερμής-Ξούθος σε διπλό ρόλο. Οι τέσσερις αυτοί χαρακτήρες, μας δίνουν άμεσα και ολοκληρωμένα το μήνυμα του έργου του Ευριπίδη σε μια παράσταση που καθηλώνει τον θεατή με τις συνεχείς ανατροπές και τα παιχνίδια της μοίρας…
Η σκηνοθεσία θα φωτίσει με λιτό και συμβολικό τρόπο τις συναισθηματικές διαδρομές των χαρακτήρων από την άγνοια στη γνώση και από την εξαπάτηση στην κάθαρση. Τα δίπολα αυτά, κυρίαρχα στο έργο, σηματοδοτούν για τον άνθρωπο την απαρχή μιας εσωτερικής πορείας εξερεύνησης του εαυτού, μέσα από την ανάγκη του να γνωρίσει τους προπάτορές του, να γνωρίσει τις ρίζες του, για να καταλάβει ποιος είναι. Παράλληλα, η γνώση φέρνει στο προσκήνιο, έστω και με πρωτόλειο τρόπο, την δυνατότητα της επιλογής. Οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν τη συνέχεια της δράσης και να καθορίσουν το μέλλον τους, αμφισβητώντας την ηθική των θεών.
Γενικά, ο ευφυής συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων: τραγικού, ρομαντικού, κωμικού, μαζί με συναισθηματικά στοιχεία, παρεξηγήσεις και δολοπλοκίες, θα ενσωματωθεί τόσο στο υποκριτικό κομμάτι της παράστασης όσο και στην εικαστική αποτύπωση της σκηνογραφίας.
INFO
Παίζουν: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος, Μάξιμος Μουμούρης.
Εισιτήρια: ΕΔΩ
Είσοδος Ελεύθερη
Διαβάστε επίσης:
Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ – Γνωστός από τις ταινίες «Jurassic Park» και «The Piano» (Videos)
«Dune: Part Three»: «Ένιωσα σαν να έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου» λέει ο Σαλαμέ για το κλείσιμο της επικής τριλογίας – Καθηλωτικό το νέο τρέιλερ (Videos)
Σε σενάριο της Λιζ Μεριγουέδερ η βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.