«Dune: Part Three»: «Ένιωσα σαν να έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου» λέει ο Σαλαμέ για το κλείσιμο της επικής τριλογίας – Καθηλωτικό το νέο τρέιλερ (Videos)

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Τα έντονα συναισθήματα που του δημιούργησε η ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας ταινίας της σειράς «Dune», μοιράστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, εξηγώντας πως το τέλος ενός κινηματογραφικού ταξιδιού που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία τον έκανε να νιώσει σαν να έχανε «ένα κομμάτι του εαυτού του».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Global IMAX Fan Event την Τετάρτη (8/7) στο Λος Άντζελες, όπου παρουσιάστηκε το νέο τρέιλερ του «Dune: Part Three», ο 30χρονος ηθοποιός χαρακτήρισε την τρίτη ταινία ως την πιο συναισθηματική εμπειρία της τριλογίας σε προσωπικό επίπεδο.

«Δεν ξέρω ποια ήταν η αγαπημένη μου σκηνή στα γυρίσματα αυτής της ταινίας. Ζω με αυτό το πρότζεκτ εδώ και τόσο πολύ καιρό. Είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα μέρος του και που συνεργάστηκα με τον Ντενί Βιλνέβ και αυτή την οικογένεια. Ένιωθα ότι όλο αυτό έφτανε στο τέλος του και με κυρίευε μια νοσταλγία ακόμη και τη στιγμή που το ζούσα, παρότι ήμουν μόλις 29 ετών όταν κάναμε τα γυρίσματα», είπε και πρόσθεσε:

«Ένιωσα πραγματικά σαν να έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδρομή».

Timothée Chalamet Was ‘Melancholic’ Filming the End of ‘Dune: Part Three;: ‘Felt Like I Was Losing a Part of Me’ https://t.co/h3OGJ7MDbN — People (@people) July 9, 2026

Ο Σαλαμέ, που υποδύεται τον Πολ Ατρείδη από το 2018, επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κινηματογραφικής μεταφοράς του έργου του Φρανκ Χέρμπερτ. Η τρίτη ταινία συνεχίζει την ιστορία από το σημείο όπου ολοκληρώθηκε το «Dune: Part Two», με τον ήρωά του να εδραιώνει την εξουσία του στον πλανήτη Αράκις.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης ότι αισθανόταν «μελαγχολία που άφηνα πίσω αυτή την απίστευτη οικογένεια και αυτό το εκπληκτικό συνεργείο. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε όλη αυτή η εμπειρία».

«Οι ιδέες αυτής της ταινίας είναι πολύ τολμηρές και δεν τις αντιμετωπίσαμε ποτέ με χιουμοριστική διάθεση. Όλοι τις πήραμε στα σοβαρά. Αυτή η ειλικρίνεια στην προσέγγιση υπήρχε και στις τρεις ταινίες και ξεκινά από αυτόν τον άνθρωπο», είπε, ερωτηθείς ποιο δημιουργικό ρίσκο θεωρεί ότι άξιζε περισσότερο, δείχνοντας τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ.

Δείτε το τρέιλερ του «Dune: Part Three»

Από την πλευρά του, ο Βιλνέβ επαίνεσε την εξέλιξη του πρωταγωνιστή του, λέγοντας:

«Στην πρώτη ταινία ήταν σαν ένα νεαρό αγόρι που ανακαλύπτει έναν νέο πλανήτη. Στη δεύτερη γίνεται ενήλικας. Και τώρα πραγματικά δημιούργησε κάτι πολύ ξεχωριστό».

«Θα έλεγα στον εαυτό μου να το απολαύσει όσο περισσότερο γίνεται. Να συνειδητοποιήσει πόσο σπάνιο είναι να δουλεύεις πάνω σε κάτι τόσο υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου» είπε, τέλος, ο Σαλαμέ αποκαλύπτοντας τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στην αρχή αυτού του ταξιδιού.

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

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