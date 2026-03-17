ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:46
17.03.2026 14:46

«Dune: Part Three»: Η Warner Bros. κυκλοφόρησε τα πόστερ των πρωταγωνιστών του πολυαναμενόμενου φινάλε της τριλογίας (photos)

Μετά την πρώτη εικόνα που αποκάλυψε ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) ως Paul Atreides, ο επίσημος λογαριασμός της Warner Bros. στο Instagram έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από πόστερ των πρωταγωνιστών του «Dune: Part Three».

Η ταινία που αποτελεί το πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, σε μία μάχη για το box office, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Avengers: Doomsday».

Το υλικό αποκαλύπτει έναν Paul Atreides ριζικά αλλαγμένο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ταινίες. Ο Σαλαμέ εμφανίζεται πιο καταβεβλημένος από ποτέ, με το πρόσωπό του να φέρει ρυτίδες γύρω από τα μάτια και κόκκινες ουλές.

Τα υπόλοιπα πόστερ των πρωταγωνιστών συστήνουν τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) στον ρόλο του κακού Scytale, ενώ επιβεβαιώνουν την επιστροφή των γνώριμων ηρώων όπως της Ζεντάγια (Zendaya) ως Chani, της Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson) ως Lady Jessica, του Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) ως Gurney Halleck και του Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) στον ρόλο του Stilgar.

Το καστ συμπληρώνουν η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh – πριγκίπισσα Irulan), η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy – Alia Atreides) και ο Ιζάκ ντε Μπανκολέ (Isaach De Bankolé) στον ρόλο του Farok. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), ο οποίος επανέρχεται ως Hayt, μετά την απουσία του από το δεύτερο μέρος. Στο πλευρό τους θα είναι επίσης ο Νακόα-Γουλφ Μομόα (Nakoa-Wolf Momoa).

Στη λεζάντα της ανάρτησης προαναγγέλλεται το teaser της ταινίας, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, το τρίτο μέρος βασίζεται στο βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ «Dune Messiah» (1969). Το franchise αποτελεί ήδη παγκόσμιο φαινόμενο, με τις δύο πρώτες ταινίες να έχουν συγκεντρώσει συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

Άλι Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Ιρανός Κένεντι» που ισχυρίζεται το Ισραήλ ότι τον εξόντωσε

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

