ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:31
17.03.2026 10:14

Oscars 2026: Η… μπηχτή της Jane Fonda στην Barbra Streisand για το αφιέρωμα στον Robert Redford (videos)

Ένα «καρφί» με χιούμορ και… παράπονο «πέταξε» για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ η Τζέιν Φόντα, με αφορμή το αφιέρωμα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορν στα 98α Όσκαρ.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight στο περιθώριο του πάρτι του Vanity Fair μετά την απονομή, η Τζέιν Φόντα ρωτήθηκε για το φετινό αφιέρωμα In Memoriam, όπου τιμήθηκαν όπως κάθε χρόνο οι καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή.

Η Φόντα τότε… γκρίνιαξε με χάρη, σχολιάζοντας αστειευόμενη την επιλογή της Στρέιζαντ για το αφιέρωμα στον Ρέντφορντ.

«Θέλω να μάθω γιατί η Στρέιζαντ ήταν εκεί πάνω για τον Ρέντφορντ. Έκανε μόνο μία ταινία μαζί του. Εγώ έκανα τέσσερις! Έχω περισσότερα να πω», είπε και γέλασε.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από τη συνεργασία τους, η Φόντα απάντησε: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 89 ετών, συνεργάστηκε με τη Φόντα σε τέσσερις ταινίες: «The Chase», «Barefoot in the Park», «The Electric Horseman» και «Our Souls at Night».

Στην τελετή των 98ων Όσκαρ, η Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον ηθοποιό με τον οποίο είχε συμπρωταγωνιστήσει στη ρομαντική ταινία «The Way We Were» το 1973.

Μιλώντας στο κοινό, θυμήθηκε την πρώτη της επαφή με το σενάριο της ταινίας. «Όταν διάβασα το πρώτο σενάριο της ταινίας The Way We Were, μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άνθρωπο σε αυτόν τον ρόλο, και αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ». Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός αρχικά είχε αρνηθεί τον ρόλο, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας δεν είχε αρκετό σθένος, όμως τελικά άλλαξε γνώμη μετά από αρκετές αλλαγές στο σενάριο.

Η Στρέιζαντ μίλησε με θερμά λόγια για τον ηθοποιό, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με «πραγματικό σθένος» και «σκεπτόμενο και τολμηρό». «Τον αποκαλούσα έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τον δικό του δρόμο, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ, παρόλο που του άρεσε να με πειράζει», είπε, αναφερόμενη και στη συνεργασία τους στην ταινία όπου υποδύθηκαν ένα ζευγάρι με τραγική κατάληξη.

