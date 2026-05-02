Πάτρα: Φωτιά κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli – Δυσκολία πρόσβασης από την Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στην εστία της φωτιάς, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, αν το πύρινο μέτωπο αναπτύσσεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Πυρά κατά σταθμευμένου οχήματος στον Οικισμό Μεσσηνέζη – Εκτιμήσεις για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Περιστέρι: Συμπλοκή τουλάχιστον 10 ανηλίκων – Δύο 15χρονοι τραυματίες

Ηλεκτρικά πατίνια: Kίνδυνος …χωρίς φρένο – Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας, 150 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο