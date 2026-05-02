Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Διπλό παραμονής για την ομάδα του Λέτο

Kερδίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τον Παναιτωλικό, η Κηφισιά ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία και για την επόμενη σεζόν. Το 0-1 στο Αγρίνιο, για την 6η Αγωνιστική των Play Out 9-14, έστειλε στους «επτά ουρανούς» την ομάδα των Βορείων Προαστίων και σε βαθύ προβληματισμό τον «Τίτορμο».

Το μοναδικό γκολ σημείωσε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 63ο λεπτό ο Χόρχε Πόμπο. Σε ένα ματς με λιγοστές ευκαιρίες μπροστά στις δυο εστίες, η εσχάτη των ποινών δόθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, με την Κηφισιά να παίρνει το «τρίποντο» και τους φίλους του Παναιτωλικού να ξεσπούν σε έντονες αποδοκιμασίες προς όλους.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Ζίβκοβιτς, Μπουχαλάκης, Γκράναθ – Χριστόπουλος, Εμπό, Πόκορνι.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (90’+1’ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (72’ Λομπάτο), Εστέμπαν, Ματσάν, Ρόσα (85’ Γκαρσία), Άλεξιτς (72’ Σμυρλής), Μπάτζι (46’ Αγκίρε).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (90’+1’ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84’ Ταβάρες), Σόουζα Ζέρσον (74’ Αμανί), Εμπό, Κονατέ, Πόκορνι, Χριστόπουλος (84’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί.

Διαβάστε επίσης:

