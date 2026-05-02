02.05.2026 13:32

Θρήνος για τον θάνατο του θρύλου της F1 Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών – Τα σοβαρά ατυχήματα που σχεδόν του κόστισαν τη ζωή στο παρελθόν

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον παγκόσμιο αθλητισμό η είδηση του θανάτου του Άλεξ Ζανάρντι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου σε ηλικία 59 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανακοίνωσης, αναφέροντας πως ο Ιταλός άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ ζήτησε παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Ζανάρντι αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε την καριέρα του από μικρή ηλικία και έφτασε μέχρι τη Formula 1 στις αρχές της δεκαετίας του ’90, πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γνώρισε μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα CART, κατακτώντας δύο διαδοχικούς τίτλους.

Η ζωή του άλλαξε δραματικά το 2001, όταν είχε σοβαρό ατύχημα σε αγώνα στη Γερμανία, χάνοντας και τα δύο του πόδια. Παρά το τεράστιο πλήγμα, κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να επιστρέψει δυνατός στον αθλητισμό, αποτελώντας σύμβολο δύναμης και θέλησης.

Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στην ποδηλασία με χειρήλατο ποδήλατο, γράφοντας ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες με τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια στις διοργανώσεις του Λονδίνου και του Ρίο.

Το 2020 στάθηκε ξανά άτυχος, όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε νέο ατύχημα κατά τη διάρκεια αγώνα με χειρήλατο ποδήλατο στην Ιταλία, δίνοντας ακόμη μία μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Ο Άλεξ Ζανάρντι αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο για τα σπουδαία αθλητικά του επιτεύγματα, αλλά κυρίως για τη δύναμη ψυχής, την επιμονή και το παράδειγμα ζωής που ενέπνευσε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

MMA… σε αγώνα μπάσκετ στη Σερβία: Ο Κάλινιτς έκανε λαβή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε (Video)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο, 15-11 την Ιταλία

Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο για χειραψία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης γύρισε μπούμερανγκ (Video)

georgiadis-adonis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: Τι απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη

germanou_kalliris
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Έκανα συνέντευξη στον Καλλίρη ενώ ήμασταν πλακωμένοι και είχε φύγει από το σπίτι!»

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Μεθυσμένος 30χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα – Έκρυβε εργαλεία διάρρηξης στο σπίτι του

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», λέει ο Γεωργιάδης – Το βίντεο του 2009 και η «προειδοποίηση» ενόψει εκλογών

akylas
LIFESTYLE

Akylas: Η πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν την 1η πρόβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

polemiko-nautiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

