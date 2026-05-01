ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 20:59
01.05.2026 19:18

Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο για χειραψία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης γύρισε μπούμερανγκ (Video)

01.05.2026 19:18
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη πλήρη θητεία τον επόμενο χρόνο, μετά από μια προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αντιπροσώπων στο συνέδριο της FIFA που απέτυχε παταγωδώς.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να σταθεί δίπλα στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν, σε μια αμήχανη στιγμή προς το τέλος του 76ου συνεδρίου της FIFA, αφού και οι δύο άνδρες κλήθηκαν στη σκηνή στο Βανκούβερ από τον Ινφαντίνο.

Αρκετές πηγές στην αίθουσα του συνεδρίου υπέδειξαν ότι ο Ινφαντίνο, ο οποίος δημιούργησε το βραβείο ειρήνης της FIFA πέρυσι, το οποίο απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε να στήσει μια φωτογράφιση πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.

Ο Ινφαντίνο αγνόησε την προφανή αμηχανία των παρευρισκομένων για να ανακοινώσει το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στον αθλητισμό, ότι θα επιδιώξει την επανεκλογή του τον επόμενο χρόνο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο συνέδριο της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει κάποια αντιπολίτευση.

Ο Ινφαντίνο εξελέγη για πρώτη φορά ως υποψήφιος μεταρρυθμιστής για να αντικαταστήσει τον Σεπ Μπλάτερ το 2016, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στη θέση του για 15 χρόνια, αφότου τροποποιήθηκε το καταστατικό της FIFA, έτσι ώστε μόνο οι πλήρεις θητείες να υπολογίζονται στο όριο των τριών θητειών.

«Θέλω να επιβεβαιώσω ότι θα είμαι υποψήφιος για τις εκλογές για την προεδρία της FIFA τον επόμενο χρόνο», είπε ο Ινφαντίνο. «Ήθελα να είστε οι πρώτοι που θα το μάθουν. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή σας».

Ο Ινφαντίνο επιδιώκει ολοένα και περισσότερο να παρουσιάσει τον εαυτό του ως διεθνή παράγοντα τα τελευταία χρόνια, αλλά η διαφωνία απόψεων μεταξύ του Ρατζούμπ και του Σουλιμάν κατέδειξε τα όρια των διπλωματικών του εξουσιών. Αφού ο Ρατζούμπ αρνήθηκε να ακολουθήσει την προτροπή του, ο Ινφαντίνο επέστρεψε στη σκηνή και είπε: «Θα συνεργαστούμε, Πρόεδρε Ρατζούμπ, Αντιπρόεδρε Σουλιμάν. Ας συνεργαστούμε για να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά. Αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα».

Όταν ρωτήθηκε τι είπε ο Ρατζούμπ όταν αρνήθηκε, η αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, δήλωσε στο Reuters: «Δεν μπορώ να σφίξω το χέρι κάποιου που έφεραν οι Ισραηλινοί για να συγκαλύψει τον φασισμό και τη γενοκτονία τους. Υποφέρουμε».

