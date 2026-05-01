ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:09
01.05.2026 13:30

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

01.05.2026 13:30
Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης, μετά  από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα.

Ήταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών. Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.

Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της…».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού: «Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Διαβάστε επίσης:

Ακραίο σκηνικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο σε γήπεδο και το έσπρωχναν οι παίκτες (Video)

Γιαννακόπουλος σε Μαρτίνεθ: «Είστε σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης»

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης





«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σχέδια Τραμπ για να αποφύγει το Κογκρέσο και η υπόσχεση της Τεχεράνης για «επώδυνα πλήγματα» (Live)

Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

Αθήνα: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε άλλο οδηγό

tsamis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Πέννες αλ μπάφο

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

hydroponic-cannabis
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σχέδια Τραμπ για να αποφύγει το Κογκρέσο και η υπόσχεση της Τεχεράνης για «επώδυνα πλήγματα» (Live)

skotia dolofonia mitera (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

