Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

Προβάδισμα για να αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League της Κωνσταντινούπολης απέκτησαν Νότιγχαμ και Μπράγκα. Στον αγγλικό «εμφύλιο» η Φόρεστ επικράτησε με το 1-0 της Αστον Βίλα στο «Σίτι Γκράουντ», ενώ στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Μπράγκα με γκολ του Ντόργκελες στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1 της Φράιμπουργκ και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς επί γερμανικού εδάφους.

Το πέναλτι του Γουντ στο 71′ αποδείχθηκε αρκετό για τη Νότιγχαμ στην πρώτη μάχη με την Αστον Βίλα και πλέον, ο αγώνας της προσεχούς Πέμπτης στο «Βίλα Παρκ»« αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η Μπράγκα, από την άλλη, θα μπορούσε να είχε κλείσει το πρώτο μέρος μπαίνοντας με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια, ωστόσο, ο γκολκίπερ της Φράιμπουργκ, Ατουμπόλου, απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σαλαζάρ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Europa League:

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 2-1 (8′ Τικνάζ, 90’+2 Ντόργκελες – κρίφο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0 (71′ πέν. Γουντ)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 7/5.

**Ο τελικός στις 20/5 στην Κωντσαντινούπολη.

nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

