ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 10:49
30.04.2026 09:47

Euroleague: Για το 2 στα 2 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια

Να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να βρεθούν μια νίκη μακριά από το Final-4 της Αθήνας στην Euroleague επιδιώκουν απόψε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην 8η της κανονικής περιόδου, Μονακό, και έφτασε άνετα στο 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα πλέι οφ της Euroleague, επικρατώντας με 91-70 στο ΣΕΦ. Σήμερα (21:00), ο Γ. Μπαρτζώκας δήλωσε πως περιμένει αντίδραση από τους Μονεγάσκους οι οποίοι ωστόσο έχουν ένα περιορισμένο ρόστερ 10 παικτών και έχουν να αντιμετωπίσουν και την κούραση, ενώ ο προπονητής τους θα πρέπει να κάνει και σωστή διαχείριση χρόνου των παικτών.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, στις 21:45 θέλει να… ξαναπροσγειώσει την Βαλένθια στην Ισπανία. Είναι ο μόνος που κατάφερε να σπάσει έδρα στο Game 1 των προημιτελικών και πάει αποφασισμένος για το 2 στα 2 και να… τελειώνει με τα ταξίδια στο εξωτερικό, αφού ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Αθήνα και μετά… άλλα δύο πάλι στην έδρα του, για το Final-4. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας, η Βαλένθια είναι με την πλάτη στον τοίχο εξάλλου. 

Το πρόγραμμα στο Game 2

Πέμπτη 30/4

20:45 Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (1-0)

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό (1-0)

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός (0-1)

Παρασκευή 1/5

21:45 Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (1-0)

