Champions League, Ατλέτικο – Άρσεναλ, 0-1: Προηγήθηκαν οι «κανονιέρηδες» με πέναλτι του Γιόκερες – Live

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να παίρνουν προβάδισμα στο σκορ λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 42’ ο διαιτητής Μάικλ Μάκελι υπέδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων και δύο λεπτά αργότερα ο Βίκτορ Γιόκερες ευστόχησε από την άσπρη βούλα, γράφοντας το 0-1 απέναντι στον Γιαν Όμπλακ.

Πρόκειται για το πέμπτο τέρμα του Σουηδού στη φετινή διοργάνωση, με την Άρσεναλ να κάνει σημαντικό βήμα ενόψει της συνέχειας, στη μάχη για το εισιτήριο του τελικού της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου.

Η προαναγγελία

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισαν τα ημιτελικά του φετινού Champions League καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν μάς χάρισαν ίσως το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία του θεσμού. Σειρά παίρνει η μεγάλη μάχη της Ατλέτικο με την Άρσεναλ στο Γουάντα Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει 11 από τους 15 προηγούμενους αγώνες της σε διπλές αναμετρήσεις της UEFA εναντίον αγγλικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των τριών ημιτελικών, αλλά η Άρσεναλ που τους νίκησε πειστικά με 4-0 στη league phase αντιπροσωπεύει τη πιο δύσκολη δοκιμασία τους μέχρι στιγμής.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί μια ισχυρή δύναμη στην επίθεση με 34 γκολ στη φετινή διοργάνωση – τα περισσότερα που έχουν πετύχει ποτέ σε μια διοργάνωση Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League., ενώ η Άρσεναλ-από τη μεριά της- δέχθηκε μόλις πέντε γκολ στους 12 αγώνες της.

Η ασταμάτητη δύναμη συναντά τον ακλόνητο στόχο ποιος θα είναι ισχυρότερος για δύο συλλόγους που εξακολουθούν να κυνηγούν το άπιαστο πρώτο τους Champions League;

Οι προημιτελικοί τους ήταν επίσης αντίθετοι. Το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα ήταν ένα παιχνίδι-τρενάκι γεμάτο…πάνω-κάτω, με τους παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με νίκη με 2-0 στον πρώτο αγώνα, πριν μείνουν με 2-0 στον επαναληπτικό αγώνα, μόνο και μόνο για να σκοράρει ο Αντέμολα Λούκμαν και, τελικά, φέρει την πρόκριση.

Η Άρσεναλ, αντίθετα, κέρδισε με 1-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνα χάρη στο νικητήριο γκολ του Κάι Χάβερτς στο τέλος της αναμέτρησης στη Λισαβόνα και η άμυνά της έμεινε σταθερή στον αγώνα του Λονδίνου που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

