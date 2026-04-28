Παναθηναϊκός AKTOR: Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας – Μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το Final Four της Euroleague

Σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας για την αποκατάσταση της ρήξης έξω μηνίσκου.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θ’ αρχίσει τη διαδικασία αποθεραπείας, με τους «πράσινους» να περιμένουν την εξέλιξη της κατάστασής του και να ελπίζουν πως θα μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως, ενόψει του Final Four της Euroleague στην Αθήνα, εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω της σειράς με τη Βαλένθια.

Στην εφετινή EuroLeague, ο Σλούκας καταγράφει 9,6 πόντους με 49% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 91% στις βολές, ενώ προσθέτει 1,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά αγώνα σε 38 συμμετοχές.

