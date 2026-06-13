Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από το κύκλωμα που στρατολογούσε 12χρονα για βαποράκια

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Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που στρατολογούσε ανήλικα βαποράκια και διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Το τμήμα άμεσης επέμβασης ναρκωτικών εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία σε μαθητές σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη. Ο αρχηγός μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, είχε τον πλήρη έλεγχο των εσόδων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ στο οποίο έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.
Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο MEGA, απεικονίζεται ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη της οργάνωσης να ξυλοκοπούν άγρια δύο άτομα στην Κηφισιά. Το ένα έχει πέσει στο έδαφος το κλωτσούν και το γρονθοκοπούν ενώ σέρνεται. Όσο για τον λόγο που ξυλοκόπησαν τους δύο, ήταν επειδή τους χρωστούσαν χρήματα.
Τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που απεβίωσε.
Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Αρχηγός ήταν ένας 19χρονος και μέλη ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες.
Η ΕΛΑΣ συνέλαβε εννέα άτομα από τις δύο οργανώσεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα δύο.
Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή.
Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.
Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων στρατολογούσαν ακόμα και 12χρονα παιδιά, καθώς θεωρούσαν ότι δεν θα κινήσουν υποψίες.
Οι αρχηγοί δεν δίσταζαν να ασκούν σωματική βία, προκειμένου να πειθαρχήσουν τους ανήλικους διακινητές.
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