Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από το κύκλωμα που στρατολογούσε 12χρονα για βαποράκια

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που στρατολογούσε ανήλικα βαποράκια και διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το τμήμα άμεσης επέμβασης ναρκωτικών εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία σε μαθητές σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δρούσε σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθραία ενώ διέθετε σαφή ιεραρχική δομή με αρχηγό, δύο υπαρχηγούς και υπηρεσιακά μέλη. Ο αρχηγός μόλις 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, είχε τον πλήρη έλεγχο των εσόδων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα supercar αξίας άνω των 150.000 ευρώ στο οποίο έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.

Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο MEGA, απεικονίζεται ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη της οργάνωσης να ξυλοκοπούν άγρια δύο άτομα στην Κηφισιά. Το ένα έχει πέσει στο έδαφος το κλωτσούν και το γρονθοκοπούν ενώ σέρνεται. Όσο για τον λόγο που ξυλοκόπησαν τους δύο, ήταν επειδή τους χρωστούσαν χρήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από το σπίτι του 17χρονου. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που απεβίωσε.

Όσον αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Αρχηγός ήταν ένας 19χρονος και μέλη ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ως κεντρικό χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες.

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε εννέα άτομα από τις δύο οργανώσεις ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα δύο.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ

Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή.

«Πεθαίνω δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Μαθήτρια: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω σε παρακαλώ έλα να με βοηθήσεις

Διακινητής: Δεν θα πεθάνεις, σοβαρέψου, με ακούς; Φάε σοκολάτα και πιες νερό

Μαθήτρια: Δεν μπορώ, πεθαίνω

Διακινητής: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί

Μαθήτρια: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα Αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι

Διακινητής: Σε πόση ώρα;

Μαθήτρια: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα

Διακινητής: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά

Μαθήτρια: Πρέπει να διαβάσω και τι θα πω για την Ελένη με τους εμετούς

Διακινητής: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε

Ο διακινητής αναστατωμένος στη συνέχεια εν

Διακινητής 1: Έγινε μ@@@@@@ τώρα άκου. Η Ε@@@@ μπρο κάνει, ήπιε ξέρεις τι και έκανε εμετούς

Διακινητής 2: Όταν σου έχω πει εγώ να μη δίνεις, γιατί το συνεχίζεις; Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω

Διακινητής 1: Την Ρ@@@@ (μαθήτρια) δεν την πιάνει, ήπιε ένα τσιγάρο, πιο πολύ από το μισό. Η Ε@@@@ έκανε τρεις τζούρες και κάνει εμετούς.

Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.

Ανήλικος διακινητής: Η μάνα του Α@@@ τον ρώτησε αν δίνει μέσα στο σχολείο. Γιατί ένα παιδάκι από την πρώτη γυμνασίου πήγε στη διεύθυνση και το είπε

Διακινητής: Χωρίς αποδείξεις….

Ανήλικος διακινητής: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά. …ότι είναι μέσα στο σχολείο

Τα κυκλώματα συνεργάζονταν

Διακινητής 1: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου γιατί εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.

Διακινητής 2: Μου λες δηλαδή να σπρώξω και τις δικές σου πάσες;

Στρατολόγηση 12χρονου

Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων στρατολογούσαν ακόμα και 12χρονα παιδιά, καθώς θεωρούσαν ότι δεν θα κινήσουν υποψίες.

Διακινητής 1: Μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο Γ… ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου

Διακινητής 2: Ναι

Διακινητής 1: Τον έπιασε και τι του είπε;

Διακινητής 2: Κάτι να δίνει ναρκωτικά, δεν κατάλαβα

Διακινητής 1: Τι λες, ρε

Οι αρχηγοί δεν δίσταζαν να ασκούν σωματική βία, προκειμένου να πειθαρχήσουν τους ανήλικους διακινητές.

Διακινητής 1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς τα χαστούκια που έχεις φάει;

Διακινητής 2: Ναι ρε μπρο, όχι

Διακινητής 1: κάνε το ίδιο ρε αδερφέ, βάρα τα…πρέπει να σε φοβούνται τρελέ, δεν σε φοβούνται. Πρέπει να σε βλέπουν και να λένε…τώρα θα κάτσω Παναγία… άρχισε τους στα χαστούκια να γίνουν άντρες.

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