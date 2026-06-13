Λαύριο: Λήξη συναγερμού στο πλοίο Blue Star 2 – Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Απέπλευσε κανονικά για το δρομολόγιό του

Απέπλευσε από το λιμάνι του Λαυρίου, μετά από εξονυχιστικές έρευνες το πλοίο Blue Star 2, στο οποίο σήμανε συναγερμός όταν υπήρξε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας , ενώ ήταν εν πλω.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς Λαύριο προκειμένου να ελεγχθεί.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές, και το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στην είσοδο του λιμένα είχε στηθεί μπλόκο από το Λιμενικό Σώμα και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η διέλευση, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Έξω στην προβλήτα έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες επιβάτες με τις αποσκευές τους, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά και κατοικίδια, οι οποίοι περιμένουν μέσα στην αγωνία. Η ανησυχία είναι διάχυτη, ενώ αρκετοί από τους ταξιδιώτες εκτιμούν ότι ο έλεγχος είναι τόσο εξονυχιστικός που ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Παράλληλα, έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση της απειλής, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού

​Ο συναγερμός σήμανε μετά από επείγουσα παρέκκλιση του δρομολογίου του επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «Blue Star 2» και την άμεση οδηγία να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε κατόπιν ειδοποίησης αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο.

​Αυτή την ώρα, ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους του πλοίου.

​Σημειώνεται ότι το «Blue Star 2» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, μεταφέροντας συνολικά 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος.

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