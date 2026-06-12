Φυλάκιση τεσσάρων ετών στον Γιώργο Σαββίδη για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης ποδοσφαιρικού μάνατζερ

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών καταδικάστηκε ο Γιώργος Σαββίδης, μεγάλος γιος του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, που το 2015, διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία (στην ηθική αυτουργία) σε εκβίαση, ενώ του αναγνωρίστηκαν δύο ελαφρυντικά (ο πρότερος έντιμος βίος και η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά). Το Δικαστήριο δεν ανέστειλε ούτε μετέτρεψε την ποινή, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεσή της ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης (κατά συνέπεια είναι ελεύθερος). Για την ίδια πράξη αθωώθηκε – λόγω αμφιβολιών – ο αδελφός του Νίκος που ήταν στο ίδιο κατηγορητήριο.

Η παραπάνω εκβίαση αποδόθηκε σε εγκληματική συμμορία, τα φερόμενα μέλη της οποίας προσέγγισε παράγοντας, τότε, του ΠΑΟΚ– με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου. Ο συγκεκριμένος πρώην παράγοντας κρίθηκε ένοχος από το ίδιο Δικαστήριο για ηθική αυτουργία τόσο στην εκβίαση του ποδοσφαιρικού μάνατζερ όσο και σε κάποιες άλλες εκβιάσεις (καταστημάτων- κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα), ενώ του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών (αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου).

Κατά την ίδια δικογραφία, η υπόθεση του μάνατζερ είχε εξελιχθεί σε εμπρησμό του Ι.Χ. αυτοκινήτου της συζύγου του, στην Αθήνα, πράξη για την οποία καταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτουργοί μέλη της συμμορίας. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου με τον πρώην διεθνή μέσο του ΠΑΟΚ Κάτσε, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, προκάλεσε δυσφορία στους κόλπους των οπαδών του συλλόγου.

Για τα αδέλφια Σαββίδη (δεν παρέστησαν στη δίκη και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους μέσω των οποίων αρνήθηκαν την κατηγορία), η εισαγγελέας της Έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή τους- πρόταση που έγινε δεκτή μόνο ως προς τον μικρότερο από τα δύο αδέλφια.

Η ίδια δικογραφία περιελάμβανε εκβιάσεις, υπό τη μορφή παροχής «προστασίας» σε νυχτερινά μαγαζιά ή καταστήματα τύπου «φρουτάκια» που καταλογίζονταν στη συμμορία, την οποία φέρεται να διηύθυνε έγκλειστος των φυλακών που απεβίωσε το 2022 (η ποινική δίωξη εις βάρος του παύθηκε). Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, για όσους διώκονταν για εγκληματική οργάνωση, η πράξη αυτή μετατράπηκε σε πλημμεληματική συμμορία και παραγράφηκε (λόγω παρέλευσης της 8ετίας).

Συνολικά στη δικογραφία, η οποία στηρίχθηκε σε πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. (μεταξύ άλλων με τηλεφωνικές παρακολουθήσεις εμπλεκόμενων προσώπων) περιλαμβάνονταν 44 άτομα, από τα οποία καταδικάστηκαν τα 29, με ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση 3 ετών έως κάθειρξη 15 ετών (τρεις εκ των καταδικασθέντων οδηγούνται με την απόφαση στις φυλακές, ενώ για τους υπόλοιπους δόθηκε αναστολή στην έφεση, κάποιοι με όρους και χρηματική εγγυοδοσία).

Επιπλέον, το ίδιο δικαστήριο κήρυξε ένοχο έναν αστυνομικό για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την παραπάνω συμμορία (την περίοδο 2015-16). Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, που αποτάχθηκε από το Σώμα, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών (και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ- με αναγνώριση ελαφρυντικού μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς) για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών εντός σωφρονιστικού καταστήματος. Και στη δική του περίπτωση αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση από ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

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