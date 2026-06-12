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12.06.2026 14:53

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Κατεστραμένο σε μεγάλο βαθμό το κινητό της 54χρονης – Τι ζήτησε η συνήγορος του 65χρονου

12.06.2026 14:53
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Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου.

Η συνήγορος του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους δήλώσε ότι «η απολογία θα ξεκινήσει αύριο μετά τις δέκα το πρωί και εκεί θα υποβάλουμε υπόμνημα και θα απαντήσουμε σε σχετικές ερωτήσεις της ανακρίσεως» υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης της «από την αρχή δηλώνει αθώος. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε. Ο άνθρωπος είναι βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος. Είναι ακριβώς ίδιος από την αρχή μέχρι το τέλος στους ισχυρισμούς του».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι δεν έχει πρόσβαση καθόλου στα δεδομένα του τηλεφώνου του και στα δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Το κινητό της 54χρονης

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. […] Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της», ενώ σε ερώτηση αν μπορεί ο 65χρονος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό η δικηγόρος απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

Η ίδια αποκάλυψε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

Σχετικά, δε, με την αρχική του δήλωση στους αστυνομικούς, ότι, δηλαδή, το διπλό έγκλημα έγινε όσο εκείνος κοιμόταν, η κ. Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο λάπτοπ του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».

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