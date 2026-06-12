Πρωτοβουλία Δούκα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας – «Δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός διάλογος»

Πρωτοβουλία διαλόγου για τα Προσφυγικά αναλαμβάνει ο Χάρης Δούκας και ο Δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει την ανάγκη θεσμικής και ανοιχτής διαβούλευσης για το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, τα Προσφυγικά αποτελούν χαρακτηρισμένο μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική αξία για την Αθήνα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τόσο την αποκατάσταση όσο και τη διασφάλιση της στατικής τους επάρκειας, καθώς και την κοινωνική τους αξιοποίηση.

Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού (κτίρια και κοινόχρηστος χώρος) που αφορά την αξιοποίηση και ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καλώ και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση, ώστε να δοθεί διέξοδος και να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Σε μια τέτοια διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλλει ουσιαστικά, όπως αρμόζει στον θεσμικό του ρόλο» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Όλη η ανάρτηση

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελούν ένα χαρακτηρισμένο μνημείο στεγαστικού συγκροτήματος, με εξαιρετική ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική σημασία για την Αθήνα.

Ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της αποκατάστασης των κτιρίων, της διασφάλισης της στατικής τους επάρκειας, όπως αρμόζει σε μνημεία, καθώς και της κοινωνικής αξιοποίησής τους.

Λόγω όμως της βαρύτητας του εγχειρήματος, αλλά και της άμεσης επίδρασής του στη ζωή της γειτονιάς, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε προώθηση του σχεδιασμού δεν μπορεί να εξελίσσεται χωρίς προηγούμενη, ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη και ουσιαστική διαβούλευση.

Αυτό υπαγορεύει ξεκάθαρα το πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου μας αλλά και η ερώτηση που κατέθεσαν χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 33 Ευρωβουλευτές από τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και την Αριστερά.

Ειδικά για ένα τόσο κομβικό θέμα που αφορά την πόλη, δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός και αναλυτικός διάλογος, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μέγιστες κοινωνικές συναινέσεις.

Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού (κτίρια και κοινόχρηστος χώρος) που αφορά την αξιοποίηση και ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καλώ και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση, ώστε να δοθεί διέξοδος και να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Σε μια τέτοια διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλλει ουσιαστικά, όπως αρμόζει στον θεσμικό του ρόλο»

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